Bilim, 580 Milyon Yıl Önce Yaşamış Canlıları Açıklayamıyor!

Dünyanın ilk tek hücreli canlılarından olduğu düşünülen Rangeomorphs'ların gizemi hala çözülmeye çalışılıyor.

580 milyon yıl önce yaşamış bir canlıyı tespit edebilir miyiz? Rangeomorphs olarak bilinen bir canlı türü, bilimin bile elini kolunu bağladı. Yıllardan beri bilim insanlarının bu canlılar hakkında bildikleri tek bir şey var, o da zamanında canlı oldukları. Onun dışında havyan mı, bitki mi veya başka bir canlı türü mü hiçbir şekilde bilinmiyor.

Ediacarans olarak da bilinen bu gizemli yaratıklar hakkında Namibya’da yapılan 3D Ediacaran fosil taramaları sonucunda daha fazla bilgi edinildi.

Londra Üniversitesi’ndeki araştırmacılar, Research dergisinde yaptıkları araştırmayı detaylandırdılar. Bilgisayarlı tomografi kullandıklarını belirten araştırmacılar, bu canlıların iç düzeneklerini bu sayede gördüklerini belirtti.

Araştırmacı Alana Sharp yaptığı açıklamada, “Rangeomorphs gibi benzersiz bir canlı modeline ilk bakışımız” dedi. Sharp, örneklerin iç yapılarını gördüklerini, koni şekilli orta gövde ve ondan uzanan altı adet çeltik benzeri yapıyı gördüklerini belirtti. Sharp’a göre bu görüntüler, ilkel bir iskelet yapısını gösteriyor.

Bu anlayışlara rağmen Ediacaran’ların hakkında hala çok az şey biliniyor. İnsanlardan daha büyük boyutlara ulaşabilen bu canlılar, yumuşak gövdeli, çok hücreli ve büyük ölçüde hareketsiz olan organizmalar oldukları bilinse de aradan geçen 540 milyon yıl insanların elini kolunu bağlıyor.

Hala bitki veya hayvan olduğu konusunda muallakta kalan araştırmacılar olayı bu çalışmayla çözemeyeceklerini, ancak yine de büyük ve çok hücreli canlılar gelişmeden önce yaşayan ilk canlılar olduklarından daha fazla araştırmayı hak ettiklerinin de altını çiziyor.

Sharp ve ekibi, bu gizemli canlılardan daha fazla örnek almak ve araştırmak için yakında Namibya’ya geri dönecekler.