Hayvan Osuruklarını Kitaba Dönüştüren Adam

Hiç kuşların ve balıkların gaz çıkarıp çıkarmadığını düşünmüş müydünüz? Belki şaşıracaksınız ama bazı araştırmacılar bu konu hakkında bir kitap bile çıkarmış.

Bazen aklımıza, hayatımızla uzaktan yakından ilgisi olmayan sorular takılabiliyor: Kara bassam karabasan mı olurum? Vampir ile kurt evlense çocukları kumpir mi olur? Beddua 'bad'den mi geliyor?' Böyle devam eden daha nice garip ve bir o kadar da absürt soru dizisi içinde zaman zaman kendimizi bulabiliyoruz. Peki, ya hiç kuşlar ve balıkların gaz çıkarıp çıkarmadığını merak etmiş miydiniz?

Bolson yavruları için, iyi bir 'osuruk' bir hayat kurtarıcı olabilir. Bu küçük balıklar, Meksika'daki sığ havuzlarda yaşarlar, burada kayalarla yosunları bulandırırlar ve yırtıcı hayvanlardan saklanmak için tortuya girerler. Yaz mevsiminde sıcaklıklar yükseldiğinde, yavrular yediklerini dışarıya küçük gaz kabarcıklarıyla çıkarır.

Zooloji mezunu olan Dani Rabaiotti: "Şişmiş yavru balık, yırtıcı hayvanların onları kolayca toplayabileceği yüzeye geri döner. Ama bu durum en kötü senaryo değil. Eğer zaman zaman osurmuyorlarsa, bazen patlayacak kadar da kötüleşiyorlar" diyor.

Rabaiotti'nin bu konu hakkındaki kitabının hikayesi ise şöyle, her Rabaiotti'nin 19 yaşındaki kardeşinin gaz çıkarıp çıkarmadığını sormasıyla başladı. Gaz sorusunu Twitter’daki favori yılan uzmanı David Steen de bilmiyordu. Caruso ise ona Ocak 2017'de fenomen olmaya devam eden '#DoesItFart' hastag'ini önerdi. Caruso insanların 'David'e bir sürü osuruklu tweet atmasını' bekliyordu. Ancak bu durum onun yerine güzel şeylere dönüştü.

Bu durumla birlikte, hashtag giderek yayılan bir fenomen halini aldı. Twitter'daki uzmanların fikirlerini ekleyebilecekleri, uygun bilimsel alıntılarla birlikte, bu fenomen bir Google tablosuna dönüştü. Bu noktada Rabaiotti'nin bu tablosu üzerine bir yayıncıdan mesaj geldi: "Bu elektronik tabloyu bir kitaba dönüştürmek ister misin?" Olay tahmin edebileceğiniz üzere bir kitaba dönüştü. Kitap 3 Nisan'da Amerika'da piyasaya çıkacak.

Peki, siz bu konuyu hiç merak ettiniz mi? Kitap Türkiye'de çıkarsa gidip almayı düşünür müsünüz?