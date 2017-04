Çocuk sahibi olmak, oldukça büyük bir sorumluluk. Aslına bakarsanız evcil hayvan sahibi olmak da öyle. Biri fotoğrafçı diğeri sanat yönetmeni olan iki sanat insanı, evcil hayvan sahiplenmeye teşvik edici harika bir projeye imza atmışlar.

Evcil havyan sahibi olmak mükemmel bir şey. Bütün sevginizi, ilginizi başlarda sizi bir yabancı olarak görüp, zamanla en yakın arkadaşınıza dönüşen minik canlılara verirsiniz ve zamanla görürsünüz ki; o minik canlı da size bütün sevgisini, ilgisini vermektedir. Fotoğrafçı Amol Jadhav ve sanat yönetmeni Pranav Bhide, Mumbai'de düzenlenen "World For All Animal Care And Adoptions" isimli bir hayvan sahiplenme kampanyası dahilinde, kimsesiz hayvan evlat edinmemiz için oldukça hoş ve bir o kadar da etkili bir farkındalık projesine imza atmışlar.

İkili fotoğraflarında oldukça zekice aydınlatma ve çerçeveleme teknikleri kullanarak, bir çeşit optik ilüzyon ortaya çıkarmışlar. Açıkçası çok da güzel olmuş! Sanatçıların projelerinde, iki farklı fotoğrafı birleştirerek oluşturdukları gözlemleniyor. Jadhav ve Bhide, kadraja aldıkları çiftlerin aralarındaki negatif boşluğa çeşitli evcil hayvan silüetleri yerleştiriyorlar ve aramızda her zaman minik bir arkadaşa yer var mesajı veriyorlar.

İşte ikilinin harika fotoğrafları da şu şekilde:

Projeleriyle kampanyaya katılım geçtiğimiz yıla oranla %150 oranında artmış ve 42 kişi de kendine minik bir arkadaş edinmiş. Webtekno ailesi olarak ülkemizde de bu tarz çalışmaların sayısının artmasını ve insanların minik dostlarımıza daha fazla sevgi, şefkat göstermesini diliyoruz.