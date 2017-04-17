Ford'dan Hayvan Sahiplerini Sevindirecek Şahane Uygulama!

Hayvan sahiplerini çok sevindirecek ve özelikle evcil hayvanları anbean kontrol edebilecek bir mimarinin adımları, uzun yıllardan sonra atıldı. Baş rolde ise ünlü Ford bulunuyor.

Köpek sahiplerinin çoğu, sevdikleri hayvanlarını yürüyüşe çıkarmak zaman harcamak ister. Maalesef yoğun çalışma koşullarından dolayı bazıları buna vakit bulmakta zorlanırlar. Şimdi Ford'daki mühendisler bu soruna bir çözüm buldu. Evde olmadığınız zamanlarda köpek dostunuzu günlük egzersizleri için dışarı çıkaracak olan robotik bir 'köpek dadı' hayal ettiler ve bunu gerçeklikle buluşturmak üzereler.

'Konsept robotu', Ford'un yarının kentleri için çözüm bulmak için yenilik mücadelesinin bir parçası olarak tasarlandı. Birime yerleştirilen konuşma aktarıcıları, sahiplerinin köpeklerini dışarıda gezdirmelerine ve rahatlamalarına izin verecekler. Elbette köpekler navigasyon destekli tasmalar ile donatılacak. Konsept robotlar da onları takip edecekler.

Köpeğimizle bir akıllı telefon, tablet ya da bilgisayardan iletişime geçilebilecek. Yolu bulmak için özerk navigasyon yazılımı ve sensörleri kullanılacak. Birime yerleştirilen konuşma üniteleri, sahiplerinin köpeklerini dışarıda rahatça dinletmelerine ve rahatlamalarına izin verecekler. Özel bir bölmede su dağıtacak ve yürüyüş sırasında dışarıdaki eylemler sahiplerin kontrolünde olacak.

Ayrıca, kendi evcil hayvanınızın çok yakınına gelebilecek agresif köpekleri korkutmak için bir uyarı alarmı da kullanabilecek. Kısacası bir Golden Retriever, Pitbull ile karşılaştığında teknoloji araya girecek. Köpeğin giydiği akıllı bir yaka, evcil hayvanınızın sıcaklığını, nabzını ve solunumunu izlemeye de yardımcı olacak. Bir akıllı telefon veya bilgisayardan kontrol edilecek şekilde tasarlanmış olan robot, evcil hayvanınızın atıklarından sokağı temizlemek için bir vakum özelliğine sahip olacak. Birime yerleştirilen konuşmacılar, sahiplerinin köpeklerini dışarıda ve dışarıda rahatça dinlemelerine ve rahatlamalarına izin verecekler. Mexico City'de Ford'la birlikte Dog Nanny'yle için çalışan bir tasarımcı Itzel Cortes, evcil hayvanına Dachshund'una bakılmasına yardımcı olması için seri bir üretim bir cihaz önerilmesini teklif etti. Cortes, 'Liuba adlı küçük bir köpeğim var ancak birkaç yıl önce yüksek lisans için okurken onu yürüyüşe çıkacak vaktim yoktu. Çok az egzersiz yapıyordu ve kilo almaya başlamıştı. Artık sade çalışırken arabada uzun saatler harcıyorum, bu yüzden bana yardımcı olacak bir şeyler olması gerektiğini hissettim. Neyse ki o şey geldi.” açıklamasında bulundu.