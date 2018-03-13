Hayvanat Bahçesinden Hayvanlarına Amazon İncelemesi

Her şey bu cuma Oregon Hayvanat Bahçesi'nin oldukça orijinal bir ‘su samuru inceleme’ tweeti paylaşmasıyla başladı. Bu tweet sonrası kontrolden çıkan 'rateaspicies' hashtag'i tüm sosyal medyanın ilgisini gördü.

Hayvanat bahçesindeki dijital medyanın öncülüğünü yapan Shervin Hess, tweet'in ilham kaynağının Levise olduğunu açıkladı .Peki ya Levise kim dersiniz? Levis, hayvanat bahçesinin suda çok fazla vakit geçirmeyi seven sevimli bir su samuru.

Hess, bu fikrin nereden çıktığını açıklarken, Levis’i ne kadar çok sevdiğini hatta oğlu gibi gördüğünü defalarca dile getirdi. Hess'in açıklamasına göre, yürüyüş botu almak isterken Amazon’da karşılaştığı bir inceleme dikkatini çekmiş, o incelemedeki ‘su geçirmez, kış için mükemmel, sadece kahverengi mevcuttur’ gibi betimlemelerin Levise’e ne kadar uyduğunu görerek, bu tweet fikrini bulmuş.

Ardından bu fikri Monterey Akvaryumunda sosyal medya görevlisi olan arkadaşına da anlatan Hess; böylece bir sosyal medya trendinin yaratıcısı oldu. Bu akım sonucu ‘rateaspicies’ (türleri oyla) hashtag’i ile bir çok hayvanat bahçesi, sahip oldukları canlı türlerini elektronik bir cihazmışcasına artı ve eksileriyle değerlendiren eğlenceli tweetler atmaya başladı.

Bu akımın bu kadar ilgi görmesine şaşkın olduğunu belirten Hess, diğer bir yandan da ilgiyi vahşi yaşamın güzelliğine ve korunmasına çekebildiği, insanlar tarafından sevimli bulunmayan böceklerin bile doğal denge için ne kadar önemli olduğunu hatırlattığı için memnun olduğunu söyledi.

Ne dersiniz bu akım size de biraz Pokemon’un meşhur Pokedex makinelerini hatırlatmıyor mu? Belki de Pokemon’la büyüyen; şimdilerde yetişkin olan nesilin, bu konsepti bu kadar sahiplenmesinin bir sebebi de budur.