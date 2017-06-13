Hayvanlar Depremi Önceden Hissedebilir mi? Sorusunun Cevabı

Dünkü depremden birkaç saat önce atılan bir tweet, bu soruyu bir kez daha akıllara getirdi; hayvanların depremleri önceden tahmin etme yeteneği var mı?

Dün detaylarından da bahsettiğimiz üzere, merkez üssü Ege Denizi olan 6.3 şiddetinde bir deprem meydana geldi. İzmir ve İstanbul başta olmak üzere Yunanistan’dan Bursa’ya kadar hissedilen deprem sonrası hayvanların depremleri önceden tahmin etme yeteneği tekrar tartışılır oldu.

Hatırlayacağınız üzere eski vekil Melda Onur depremden saatler önce uyarı niteliğinde bir tweet atmış, bundan birkaç saat sonra da deprem meydana gelmişti. "2 gündür şehir merkezlerinde görülen yılan haberleri var. En son 1999 depremi az öncesi olmuştu. Demedi demeyin." şeklinde atılan tweet’in ardından hakikaten de şiddetli sayılabilecek bir deprem meydana gelmesi, bilimin daha önceden yaptığı bazı araştırmalar ve sonuçlarının tekrar hatırlanmasını sağladı.

United Sates Geological Survey (ABD Jeoloji Kurumu), depremden önce yılanların ve kuşların garip davranışlar sergilediklerine dair ortaya pek çok iddianın atıldığının altını çiziyor. Konuyla ilgili kurumun internet sitesinde yer alan makalede, ilk iddianın M.Ö. 373’e kadar uzandığından bahsediliyor.

Aynı makalede depremin yaydığı dalgaların insanlar tarafından hissedilmeyip hayvanlar tarafından hissedildiği, bunun da hayvanların olağan dışı hareketler sergilemesine sebep olduğu bilgisi bulunuyor. Fakat bilim insanlarının sayısız kez araştırma yaptığı bu konu hakkında -yani deprem / hayvan ilişkisi- bilimsel bir kanıt bulunmadığı belirtiliyor.