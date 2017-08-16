Hayvanlar, Güneş Tutulmasına Nasıl Tepki Verirler?

Bilim insanları, hayvanların Güneş Tutulmasına nasıl tepki verdiğini öğrenmek için siz sivil bilim insanlarının yardımını bekliyor.

Daha önce hayvanların Güneş Tutulmalarına nasıl tepki verdiklerini hiç düşündünüz mü? Biz insanlar mümkün olduğunca bu muhteşem doğa olayını izlemeye çalışıyoruz ve üzerinde araştırmalar yapıyoruz. Peki hayvanlar ne yapıyorlar?

Bilim insanları, hayvanların ve bitkilerin Güneş Tutulması’na nasıl tepki verdiklerini merak ediyor. Fakat Güneş Tutulmaları çok kısa sürüyorlar, bu yüzden bilim insanlarının sizin yardımınıza ihtiyaçları var.

Kaliforniya Bilim Akademisi, Life Responds projesi çerçevesinde sivil bilim insanlarının yardımlarını bekliyor. Yapmanız gereken tek şey, iNaturalist uygulamasını indirip incelemelerinizi onlara iletmek.

Eğer projeye katkı vermek isterseniz, buraya tıklayarak uygulamayı indirebilirsiniz. Daha sonra ise inceleyeceğiniz hayvanı ya da bitkiyi seçmelisiniz. Seçtiğiniz canlıyı en az üç kere incelemeniz gerekiyor. İlk gözlem, Güneş Tutulması'ndan 30 dakika önce olacak. İkinci gözlem, tüm Güneş Tutulması sırasında seçtiğiniz canlıyı izlemek olacak. Üçüncü gözlem ise Güneş Tutulması'ndan 30 dakika sonra olacak.

Gözlemlerinizi detaylı bir şekilde not ettikten sonra dilerseniz fotoğraf ya da videolar ile destekleyebilirsiniz. Son olarak yapmanız gereken tek şey, notlarınızı uygulama ile Kaliforniya Bilim Akademisi’ne göndermek.

Neredeyse her hayvan Güneş Tutulmas'ına farklı tepkiler verir. Örneğin; arılar ve karıncalar yuvalarına dönerler, gece kuşları aktifleşir ve gürültü çıkarırlar, yarasalar avlanmaya başlar, süt inekleri yemek yemezler.

NASA da web sitesindeki yazısında, ‘’Kendi evcil hayvanınızı ya da yakınlarınızdaki hayvanları inceleyerek nasıl tepki verdiklerini kendiniz keşfedebilirsiniz.’’ dedi.

1984 yılındaki Güneş Tutulması sırasında bir hayvanat bahçesinde tutulan 16 şempanzenin bir ağaca tırmanarak bir araya geldikleri, bedenlerini Güneş'e ve Ay'a doğru çevirip başlarını yukarı kaldırdıkları gözlenmişti. Fakat aynı faaliyeti gün batımı sırasında yapmıyorlardı.

En yakın Güneş Tutulması 21 Ağustos’ta gerçekleşecek, fakat ülkemizden takip edilemeyecek. Siz yine de Life Responds projesine destek vermek isterseniz farklı konularda gözlemler yaparak uygulamaya kaydedebilirsiniz.