Hayvanlar Üzerinde Yapılan Deneyler Yakında Son Bulabilir!

Hayvanların deneyler için kullanılmayacakları bir gelecek oldukça yakın gibi görünüyor.

ABD Sağlık Bakanlığı'na bağlı bir kurum olan FDA, geçtiğimiz günlerde hayvanlar üzerinde yapılan deneylerin yerlerini küçük çiplere bırakacağını duyurdu. Çalışmalarda artık hayvanlar üzerinde deneyler yapılmak yerine, farklı organların işlevlerini taklit eden, insan hücreleri ile dolu, küçük çipler kullanılacak.

Geçtiğimiz salı günü, Amerika Gıda ve İlaç Dairesi, "organs-on-chips" (çiplerdeki organlar) teknolojisi üreten 'Emulate' isimli şirketle iş birliği yapma kararı aldı. Kurum yeni ilaç veya takviyeleri, piyasaya sürülmeden önce çeşitli hayvanlar üzerinde test etmek yerine, Emulate'in çiplerini kullanmaya başlayacak. Her bir çip insan başparmağı boyutunda ve içinde yer alan küçük kanallarda bulunan insan hücreleri ile farklı organların işlevlerini taklit etmekte.

Hayvan testleri, ilaç geliştirme sürecinin kritik bir parçası. Bu yeni sisteme geçilmeden önce de, Amerika'da bir ilaç piyasaya sürülmeden önce, ilaç şirketi ilacın hayvanlarda nasıl sonuçlar verdiğini özellikle de zehirli olup olmadığını ilgili kurumlara sunmak zorundaydı. Şimdi ise, bu incelemeler Emulate'in çipleri üzerinde yapılacak. Örneğin, insan akciğerinin çeşitli ilaçlara nasıl tepki verdiği, zararlı olup olmadığı bu çipler yardımıyla incelenebilecek.

Başlangıç olarak FDA, Emulate'in karaciğer çiplerini kullanacak. Aslında henüz hayvanlar üzerinde yapılan deneyler tamamen ortadan kalkıyor diyemiyoruz.

Ancak, klinik çalışmalar yeterli derecede başarı sağlarsa kullanılan hayvan sayısında ciddi bir düşüş yaşanacak. Bu tür deneylerin tamamen ortadan kalkması

adına da önemli bir adım atılmış olacak. Umarız uygulama ABD'den sonra bir an önce dünya genelinde de kullanılmaya başlanabilir.