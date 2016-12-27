Hayvanlardan İlham Alınarak Yapılmış 5 İnanılmaz İcat!

İnsanoğlu, ortaya çıktığı ilk günden beri doğada ortaya çıkan yeniliklere hayran. Atalarımız binlerce yıl önce avlanırken, en iyi avlanan hayvanı taklit ederek avlandılar. Bugün bile bu özden besleniyor, teknolojiyi doğaya bakarak geliştiriyoruz. Şimdi hayvanlardan ilham alınarak yapılmış 5 icadın neler olduklarına bir bakalım:
1-Namib Çöl Böceği
MIT mühendisleri, havadan su elde etmeyi başardı. Namib çöl böceğini kabuğunun işleyişine bakarak, buna benzer bir düzenek yaptılar.
2-Yaşyan Mikrorobot Siboplazma
Vücudun içinin görüntülenmesi, günümüzde MRI makineleriyle mümkün. Buna alternatif ve daha etkili olarak siboplazma benzeri küçük robotlar yaptılar. Bu sayede vücuttaki birçok şey takip edilebilecek.
3-Fil Hortumu
40.000 yılda oluşmuş fil hortumu kaslarını biz, dijital devrimle birlikte 60 yılda yapabildik. Festo isimli bir alman şirket, hortuma benzer bir robotik kol yapmış.
4-Kuş Gagası
Eiji Nakatsu, kuş gözlemcisi olan bir mühendis. Tasarladığı trenin hızını arttırabilmek için Kingfisher kuşunun gagasına benzetmiş.
5-Ahtapot
İtalya’da yapılan bir robotik çalışmasında, ahtapotumsu bir robot yapıldı. Bu sayede diğer robotların tekdüze hareketleri yerine daha gayrı nizami hareketler yapabilen bir robot ortaya çıktı. Özellikle bir yerde mahsur kalmış insanları kurtarmak için kullanılabilir.
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