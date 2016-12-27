Hayvanlardan İlham Alınarak Yapılmış 5 İnanılmaz İcat!

İnsanoğlu var olduğu ilk günden beri doğadan ilham alıyor. Günümüzde bile son teknoloji ile geliştirilen araçlar, doğanın bir kopyası.

İnsanoğlu, ortaya çıktığı ilk günden beri doğada ortaya çıkan yeniliklere hayran. Atalarımız binlerce yıl önce avlanırken, en iyi avlanan hayvanı taklit ederek avlandılar. Bugün bile bu özden besleniyor, teknolojiyi doğaya bakarak geliştiriyoruz. Şimdi hayvanlardan ilham alınarak yapılmış 5 icadın neler olduklarına bir bakalım:

1-Namib Çöl Böceği

MIT mühendisleri, havadan su elde etmeyi başardı. Namib çöl böceğini kabuğunun işleyişine bakarak, buna benzer bir düzenek yaptılar.

2-Yaşyan Mikrorobot Siboplazma

Vücudun içinin görüntülenmesi, günümüzde MRI makineleriyle mümkün. Buna alternatif ve daha etkili olarak siboplazma benzeri küçük robotlar yaptılar. Bu sayede vücuttaki birçok şey takip edilebilecek.

3-Fil Hortumu

40.000 yılda oluşmuş fil hortumu kaslarını biz, dijital devrimle birlikte 60 yılda yapabildik. Festo isimli bir alman şirket, hortuma benzer bir robotik kol yapmış.

4-Kuş Gagası

Eiji Nakatsu, kuş gözlemcisi olan bir mühendis. Tasarladığı trenin hızını arttırabilmek için Kingfisher kuşunun gagasına benzetmiş.

5-Ahtapot

İtalya’da yapılan bir robotik çalışmasında, ahtapotumsu bir robot yapıldı. Bu sayede diğer robotların tekdüze hareketleri yerine daha gayrı nizami hareketler yapabilen bir robot ortaya çıktı. Özellikle bir yerde mahsur kalmış insanları kurtarmak için kullanılabilir.