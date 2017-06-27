Doğada hayvanlar araskındaki güç mücadelesi aralıksız devam ediyor. Ancak bu mücadele sırasında en güçlü diyebileceğimiz canlılar bile şaşırtıcı bir şekilde yenik düşebiliyor. İşte hayvanların kameralara yansıyan en tuhag düelloları.

Hayvanlar, medeniyetten uzak ve güç ilişkilerinin çok yalın bir şekilde tezahür ettiği bir ortamda yaşıyorlar. Öyle ki, bu ortamda en büyük ve en güçlü olan daima kazanır. Ancak doğa insanı daima şaşırtıyor, çünkü her zaman işler bu kadar basit değil. Hiç tahmin edemeyeceğiniz hayvanlar, rakiplerine adeta kök söktürüyorlar. İşte hayvanlar arasında yaşanan ve kameralara yansıyan en tuhaf düellolar.

Bebek Fil ve 14 Dişi Arslan

Köpekbalığı ve Dev Ahtapot

Küçük Kaplumbağa ve İki Kedi

Timsah ve Kaplumbağa

Kara Mamba ve Firavun Faresi

Tavşan ve Yılan

Ördek ve Suaygırı

Timsah ve Ev Kedisi