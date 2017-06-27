Hayvanlar, medeniyetten uzak ve güç ilişkilerinin çok yalın bir şekilde tezahür ettiği bir ortamda yaşıyorlar. Öyle ki, bu ortamda en büyük ve en güçlü olan daima kazanır. Ancak doğa insanı daima şaşırtıyor, çünkü her zaman işler bu kadar basit değil. Hiç tahmin edemeyeceğiniz hayvanlar, rakiplerine adeta kök söktürüyorlar. İşte hayvanlar arasında yaşanan ve kameralara yansıyan en tuhaf düellolar.
Bebek Fil ve 14 Dişi Arslan
Köpekbalığı ve Dev Ahtapot
Küçük Kaplumbağa ve İki Kedi
Timsah ve Kaplumbağa
Kara Mamba ve Firavun Faresi
Tavşan ve Yılan
Ördek ve Suaygırı
Timsah ve Ev Kedisi