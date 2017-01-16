Hayvanların Sahip Olup, İnsanların Sahip Olmadığı 6 İnanılmaz Organ!

Dünyayı tanımaya çabalarken, bazen kendi vücutlarımızın gizemlerini es geçiyoruz. Ne var ki, hayvanlarda bulunup bizde bulunmayan organlar epey dikkat çekici.

İnsanlar dünyayı keşfetmeye meraklı, ancak bazen kendi bedenlerimiz hakkında da keşiflerde bulunuyoruz.

Bağırsağı karın duvarına bağlayan mezenterlerden bahsedelim. Yeni bir araştırma, mezenterinin farklı bölümlerden ziyade kendisine ait bir organ olarak görülmesi gerektiğini iddia ediyor. Bilim insanları, kendilerine şu soruyu soruyor: Hayvanların sahip olup, bizim sahip olamadığımız olağanüstü organlar hangileri?

Fotoforlar

Ejder balıkları veya bilim dilinde Pachystomias microdon. Bu derin deniz sakininin gözleri altında üç tane "fener" vardır: Kırmızı, turuncu ve mavi.

Çoğu okyanus sakini, deniz biyoloğu Edie Widder'ın "yüksek kiriş" dediği mavi ışığı görebilir ancak pek azının kırmızı ışıkla arası iyidir. Hemen hemen her rengi saptayabilen ejder balığı, korkutucu ve vahşi bir örnek.

Zihinsel Bezler

Söz konusu isim aslında "çene" anlamına geliyor.

Bazı kertenkeleler, söz konusu parçadan yayılan büyüleyici kokusunu dişi partnerine iletir. Feromonlar reseptiviteyi artırır ve kertenkeleler, çiftleşmeyi daha çabuk gerçekleştirirler.

Zehir Bezleri ve Kızılötesi Görüş

Yoğun olarak Amerika'da yaşan Çukur Engerekleri, doğanın tanık olduğu en ilginç yırtıcılardan... Zehrinin gücünü bir kenara bırakın, yemini, uzaktan kızılötesi görüşü ile saptayabiliyor.

Bursa Copulatrix

Dişi kelebeklerde bulunan, Bursa copulatrix spermatofordaki beslenme maddelerini sindirir; yani kendisine erkek kelebekler tarafından sağlanan tohumları...

Yenilenen Organlar

Bir erkek kurbağanın testisleri alındıysa, çiftleştiği dişi kurbağanın yumurtalıkları büyür. Eğer erkek kurbağanın testosteron seviyesi düşükse, testisleri de büyüme eğilimi gösterebilir.

Clasperlar

Clasper, erkek köpek balığında penis benzeri organdır. Dişi köpek balığının cinsel organına, pençe gibi kenetlenir.

Ürkütücü bir organ olan Clasper, bazı erkek böceklerde de bulunur ve çiftleşme sırasında dişi böceği kafasından sabitler.