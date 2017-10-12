Hayvanlarla İlgili Öğrenince Afallayacağınız 5 Yanlış Bilgi

Bazı hayvanları, onlara verilen isimler nedeniyle farklı şekilde kategorize edebiliyoruz. İşte öğrendikten sonra fazlasıyla şaşıracağınız 5 yanlış bilgi.

Kral kobrayı daha önce görmemiş olsanız bile bir belgeselde muhakkak görmüşsünüzdür. Peki bu hayvanın aslında bir kobra olmadığını söylesek? Aynı şey yaban arısı için de geçerli. Yaban arısı, aslında bir arı değildir. Bu şekilde sayısını arttırabileceğimiz birçok bilgi bulunuyor, biz içlerinden 5 tanesine yakından bakacağız.

Kral kobra, kobra değildir

Gerçek kobralar Naja cinsinin, kral kobra ise Ophiophagus cinsinin üyesidir. Kral kobraları kobralardan ayıran özelliklerden bazıları ise şöyle:

Kral kobraların kafa pulları 11 taneyken gerçek kobraların 9 tanedir.

Kral kobraların boyunları daha darken gerçek kobraların daha geniştir.

Ak dağ keçisi, bir dağ keçisi değildir

Gerçek dağ keçileri Capra cinsindendir, ak dağ keçisi ise hem anatomik hem de coğrafik farklarından dolayı Oreamnos cinsindendir.

Katil balina, balina değildir

Katil balinalar bir balina türü değil, yunusgiller ailesinin en iri üyesidir. Ayrıca isminin katil olduğuna da bakmayın, doğal ortamlarda insanlara saldırdıkları ile ilgili herhangi bir rapor bulunmuyor.

Yaban arısı, arı değildir

Yaban arısı, Hymenoptera (zar kanatlılar) takımında Vespidea adındaki bir familyanın üyesidir. Kendisi ne arı ne de karıncadır, ikisinin parafiletik kuzenidir.

Örümcek, böcek değildir

Eklem bacaklılar, aşağıya doğru inildikçe böcekler ve örümcekgiller olarak iki sınıfa ayrılırlar. Örümcekleri böceklerden ayıran en önemli özelliklerinden bir tanesi, vücutlarında 3 lob yerine 2 lob bulunmasıdır. Ayrıca 6 yerine 8 bacakları bulunur.