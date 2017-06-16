Uzun süredir söylenti halinde olan şey, resmi olarak açıklandı. Shameless'ın yerli versiyonu geliyor!

2011 yılında başlayan ve 7 sezondur devam eden en popüler, başarılı yabancı dizilerden biri olan Shameless, ekranlarımıza gelmeye hazırlanıyor. Fakat Shameless'ın kendisi değil, Türk yapımı uyarlaması karşımızda olacak.

Bildiğiniz üzere ekranlarımızda daha önceden de yabancı dizilerin uyarlaması pek çok dizi ile karşılaştık ve bu dizilere Shameless'ın ekleneceği söylentisi, bir süre sosyal medyada dolaşsa da insanlar bunun bir şaka olduğunu düşünüyorlardı. Ancak Fox Türkiye, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklama ile söylentileri doğruladı ve Shameless uyarlama dizisinin geleceğini, başrolleri ile açıkladı. Henüz adı belli olmayan dizinin başrolünde Hazal Kaya ve Deniz Burak olacak.

Shameless izleyenleriniz bilir; öyle pek de bizim ekranlarına uygun bir dizi değil. En azından ailelerin akşamları oturup hep birlikte izledikleri dizi saatlerine uygun bir dizi değil. Fakat uyarlama versiyonu, muhtemelen Shameless'ın hikayesinin temel işleyişinden yola çıkılarak, farklı şekilde ele alınacak. Yani birebir şekilde bir uyarlama dizi beklememek lazım.

Fox, henüz dizinin detayları konusunda açıklama yapmış değil.