Astronomlar İki Kez Geğiren Obur Kara Delik Keşfettiler

Kara deliklerin yedikleri maddeyi bazen gaz şeklinde açığa çıkarmaları bilinen bir olgu olmakla birlikte, kısa olarak algılanabilecek bir zaman diliminde iki kez geğiren bir kara deliğe ilk kez rastlandı.

Asitli bir içecek içtiğimizde bazen o denli sıkışma olur ki midemizde, ister istemez geğirmek zorunda kalabiliriz. Anlaşılan kara deliklerin de benzer bir alışkanlıkları var. Astronomların çektikleri bir fotoğraf, evrenin en yıkıcı varlıklarının kısa aralıklarla arka arkaya iki kez geğirdiğini ispat ediyor.

Hubble ve Chandra uzay teleskoplarının kullanıldığı çekimlerde bilim insanları çok uzak mesafede bulunan bir galaksinin merkezinde yer alan kara deliğin iki farklı anda sıcak gaz püskürttüğünü gözlemlediler. SDSS J1354+1327 adı verilen galaksi, Dünya’dan yaklaşık 800 milyon ışık yılı uzaklıkta fakat buna rağmen astronomlar galaksinin açığını yakalamayı başarmışlar.

Bilim insanlarının gözlemleri American Astronomical Society’nin bu haftaki oturumunda sunuldu. Astronom Julie Comerford, ekibin görmeyi başardığı şeyle ilgili olarak bilgi verdi.

“Oldukça aç gözlü oburlar olan karadeliklerin adab-ı muaşeretten habersiz oldukları anlaşılıyor. Çok sayıda karadeliğin tek seferli geğirmesine şahit olmuştuk fakat bir galaksinin aşırı büyüklükteki karadeliğinin bir değil, iki kez geğirdiğini keşfettik.”

Söz konusu ‘geğirmeler’, galaksinin merkezinden yayılan renkli gaz patlamaları şeklinde ortaya çıkıyor. Olayı ortaya koyan fotoğrafların içinde en belirgin olanında yoğun bir geğirme olayının başlangıcının, kara deliğin sol üst köşesinden itibaren gerçekleşmeye başladığını görüyoruz. Bu esnada bir önceki geğirmeden kaynaklanan izler de alt bölümlerde yayılmaya devam ediyor. Her ne kadar bu iki olay arasında geçen sürenin yaklaşık 100.000 yıl olduğu düşünülüyorsa da, bu süre bu denli büyük bir karadelik aktivitesi için oldukça kısa bir süre olarak görülüyor.

Araştırmacılar karadeliğin bu şekilde davranmasına neden olan şeyin, yakınlarında bulunan maddeleri tüketiyor olmasından ileri geldiğine inanıyorlar. Deliğin ağzı o denli çok madde tüketiyor ki, bu maddelerin bir bölümünü büyük bir şokdalgası şeklinde dışarıya püskürtüyor ve sonra yeniden yemeye devam ediyor. Tıpkı obur insanların dur durak bilmeden yemeleri gibi.