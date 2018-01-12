Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı yaptığı basın açıklaması ile kripto paralarla ilgili düzenlemeler ve geliştirilmeler yapılması amacıyla bir çalışma grubunun oluşturulmasına karar verdiklerini açıkladı.

Daha önce Merkez Bankası tarafından bu konuyla alakalı bir çalışma grubu oluşturulmuş, grupta Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Hazine Bakanlığı yer alıyordu. Bu gruba yakın zamanda Maliye Bakanlığı’nın da katılması bekleniyordu fakat gelen son açıklama, çalışma grubunun yalnızca Hazine Müsteşarlığı tarafından oluşturulacağını gösteriyor.

Yasal bir dayanağı bulunmayan kripto paralara ilişkin Türkiye’de bir çalışma grubunun oluşturulmasına ve vatandaşların bu anlamda bilgilendirilmesine vurgu yapan Hazine Müsteşarlığı, duyurusunda şu ifadelere yer verdi:

Kripto paraların ülkemizde yasal bir dayanağı bulunmamaktadır ve bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler herhangi bir resmi otoritenin güvencesi altında değildir.

Kripto paralar (en bilinen örneğiyle Bitcoin), piyasa değerinin aşırı oynak olabilmesi, dijital cüzdanların çalınabilmesi, kaybolabilmesi veya sahiplerinin bilgileri dışında usulsüz olarak kullanılabilmesi gibi olumsuz özelliklere sahiptir. Ayrıca kullanıcıların ve hizmet alınan firmaların operasyonel hatalarından ya da kötü niyetli kişilerin suistimallerinden kaynaklanan zararların, işlemlerin geri döndürülemez nitelikte olması nedeniyle düzeltilmesi veya iptal edilmesi mümkün değildir.

Kripto paraya dayalı bazı iş modelleri, büyük kârlar vadeden oluşumlar şeklinde yapılanarak kişilerin bilgi eksikliğini suistimal etmekte ve önemli maddi kayıplara neden olabilmektedir.

Kripto para ihraç edecek girişimlerin başlangıç sermayesi elde etmeye dönük uygulamaları genellikle herhangi bir düzenleme ve gözetim kapsamında yapılmadığından dolandırıcılık için uygun bir zemin oluşturmaktadır.

Kripto paranın dolaşımda olduğu piyasanın herhangi bir resmi otorite ya da garantör kurum tarafından denetlenme imkanı olmadığından, bazı kişilerce yatırım aracı olarak görülen kripto paranın aynı zamanda yasadışı faaliyetlerde de kullanılabileceği göz önünde bulundurulmalıdır.

Tüm bu hususlar çerçevesinde, kripto paralar ile ilgili işlem yapan kişilerin herhangi bir zarara uğramamaları için dikkatli olmaları ve kripto paralar ile ilgili işlem yaptıklarında yukarıda bahsi geçen olası olumsuzluklarla karşılaşabileceklerinin farkında olmaları gerekmektedir.