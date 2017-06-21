Hazır Mıyız? Steam Yaz İndirimleri Başlıyor!

Cüzdanları saklayın; Steam Yaz İndirimleri başlıyor!

Oyun tutkunları olarak muhtemelen çoğumuzun en büyük keyiflerinden biri oyun arşivi yapmak ve elimize geçen her fırsatta bu arşivi genişletmektir. İşte tam olarak da bu işi yapmamızı sağlayan Steam, oyunculara bir güzellik yaparak yılın belli dönemlerinde oldukça önemli indirimler yapmakta. Bu dönemlerden biri de Yaz dönemi.

Genellikle cüzdanlarımız açısından hüsranla sonuçlanan bir dönem olsa da, Steam Yaz İndirimleri, çoğu oyuncunun adeta iple çektiği bir dönem zira onlarca oyunda, %80'e hatta %90'a varan indirimler bulmak mümkün.

İşte o meşhur Steam Yaz İndirimleri, yarın resmi olarak başlıyor. Onlarca oyunun fiyatında sağlam düşüşler yaşanacağı indirimde GTA V, Arma 3, Rocket League gibi pek çok oyuncunun gözdesi olan popüler oyunların da önemli indirimler ile karşımıza çıkması olası.

Şu an Yaz indirimleri henüz resmi olarak başlamamış olsa da Steam'de yine çoğu oyunda dikkat çeken bazı indirimler mevcut. Steam Yaz İndirimleri, bu gece 00:00'da başlayacak. Bizler de indirim başlar başlamaz önemli oyunlarda ön plana çıkan indirimli fiyatları sizlere haberlerimiz ile sunacağız.