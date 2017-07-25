HTML5'in çıkışıyla birlikte tarayıcı yapımcılarının Flash'a bağımlılıklarının ortadan kalkması ve bazı güvenlik endişeleri, Flash Player'ın kullanıma büyük oranda darbe vurmuş, sadece belirli sayıda yapımcı tarafından kullanılır olmuştu. Ve nihayet Adobe, 2020 yılında Flash'a yeni özellik getirmeyeceğini duyurarak, ölüm fermanını imzalamış oldu.

Adobe bugün yapmış olduğu duyuruyla, YouTube’da ilk Justin Bieber videosunu, Kongregate’te Dolphin Olympics 2’yi izlemenizi sağlayan bir zamanların yaygın olarak kullanılan eklentisi Flash’ın, 2020 yılı sonu itibariyle kullanımdan kaldırılacağını bildirdi. Adobe, o tarihten itibaren Flash’ın dağıtımını ve güncellemesini durduracak. Sonrasında Apple, Mozilla, Microsoft ve Google gibi yapılara tarayıcıları için Flash güvenlik güncellemeleri sunmakla birlikte, tarayıcıların yeni versiyonlarını desteklemeye de devam edecek. Fakat yeni Flash özellikleri sunmayacak.

Adobe aynı zamanda Flash Player’ın lisanssız ve günü geçmiş versiyonlarının dağıtımının yapıldığı bazı bölgelerde Flash desteğini kesinlikle sonlandırmayı planlıyor.

Bugün yapılan bu açıklama, aslında çok da sürpriz olmadı. Geniş alanda yayılmaya başlamasıyla birlikte Flash, bir çok saldırganın hedefi haline gelmişti. Bu haliyle saldırganların, hedef makinelere girmelerini sağlayacak bir çok fayda da sunuyordu. Apple’ın Flash’ı mobil platformlarda desteklememesi de, aslında eklentinin ölümünü hızlandırmıştı. Özellikle de HTML5 fonksiyonu ve modern tarayıcılarının çıkışıyla birlikte, tarayıcı yapımcılarının, Flash’ın sunduğu özellikleri üçüncü taraf eklentilere gereksinim bırakmadan halledebilir hale gelmeleri de, aynı şekilde Flash’a büyük bir darbe vurdu. Aslında Adobe’ da herkes gibi Flash’ın yoluna devam etmesini isterdi ama 2015 yılından itibaren çıkardığı uygulamalarda Flash desteğini yavaş yavaş çekmeye başlayan firma, kullanıcılarına alternatif özellikler sunmaya odaklandı.

Benzer şekilde tarayıcı yapımcıları da son birkaç yıldır Flash desteğine karşı olumsuz yaklaşmaya başladılar. Örneğin Google ‘Oynatmak için tıkla’ eklentisini aktive ederek, kullanıcıların flash’ı kullanmaya başlamadan önce onaylarını alır oldu. Benzer uygulama tüm diğer bilindik tarayıcılarda da uygulanmakta.

Geldiğimiz noktada Flash, HTML5’in yapamadığı çok az şeyi yapabiliyor. Yani HTML5 hali hazırda yeterli fonksiyonları sunuyor. Adobe’un da bugünkü basın açıklamasında belirttiği üzere Flash’ı platformlarında kullanan firma sayısı son birkaç yıl içerisinde sürekli olarak azalmaya devam etti. Fakat yine de halen bir dizi firma, özellikle de eğitim ve oyunculuk arenasında bu eklentiyi kullanıyor. Örneğin Facebook, oyun geliştiricilerinin açık web standartlarına aktarma yapmaları için Flash’ın yardımcı olabileceğini söylemişti.

Tüm bunlardan anlaşılacağı üzere Flash, kısa vadede bütünüyle kullanımdan kalkmayacak fakat, kullanım alanı oldukça kısıtlanacak. Belirli alanların dışında Flash kullanımı, özellikle de Adobe’un vermiş olduğu bu son karar sonrasında oldukça azalacak. Kaldı ki güvenlik noktasında beklentileri karşılayamaması da, Flash’ın kullanımını iyiden iyiye anlamsız kılıyor.