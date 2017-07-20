Araştırmacılar, bebeklerin doğmadan bir ay önce dil farklılıklarını algılayabildiklerini keşfettiler. Araştırmanın sonuçlarına göre dil gelişimimiz, anne karnından itibaren başlıyor.

Kansas Üniversitesi’inde görevli olan bilim insanları, yeni yayımladıkları bir çalışmada sekiz aylık gebe olan 24 anneyi incelediler. Bebeklerin gelişimine kontrol etmek içi manyetik kardiyogram (MCG) adı verilen bir teknik kullandılar. Bu teknoloji, kalpteki elektriksel aktiviteyle üretilen manyetik alanları bile ölçebilecek kadar hassas.

İki dil bilen bir katılımcı, anne karnındaki fetüslere art arda bir İngilizce bir Japonca konuşmalar yaptı. Bu iki dil özellikle ritmik açıdan farklı olduğu için oldukça rahat ayırt edilebilir oluyorlar. Ekip, kendilerine yabancı gelen bir dil duyduklarında fetüslerin kalp hızlarının arttığını tespit etti. Anne karnındaki minik bebekler, ebeveynlerinin ana dili olan İngilizceyi duyduklarında tepki vermiyorlardı.

Araştırmanın baş yazarı Utako Minai yaptığı açıklamada, "Bu sonuçlar, dil gelişiminin anne karnında başlayabileceğini gösteriyor. Fetüslerin kulakları daha onlar doğmadan önce içinde büyüyecekleri dile uyarlanıyor. Çocukların anne karnındayken farklı diller duyması ve bu dillere ilişkin ritmik duyarlılık kazanması, dil ediniminde ilk yapı taşlarından birisi olabilir” dedi.

Önceki araştırmalara göre insanın dil gelişiminin, doğumdan ancak birkaç gün sonra başladığı biliniyordu. Bebeğin, farklı dillere nasıl tepki gösterdiğini izleyerek diller arasındaki ritmik farklılıklara duyarlı oldukları ispatlanmış oldu.

Fakat araştırmacılara göre, rahimde duyulan seslerin açık ve net olmaları pek muhtemel değil. Nitekim araştırmanın sonuçları, dille ilgili temel bilimsel araştırmaları yönlendirecek kadar iddialı ve heyecan verici.