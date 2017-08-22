Haziran Ayında Kapanan Markafoni, Bugün Yeniden Açılıyor!

Ülkemizin önemli alışveriş markalarından olan Markafoni, bugün itibariyle tekrar hizmet vermeye başladı.

Select Fashion tarafından satın alındıktan sonra tekrar bir yenilenme sürecine giren şirket, 15 milyon dolar yatırım aldıktan sonra bugünden itibaren yeniden alışverişe açıldı.

Markafoni’yle ilgili gözümüze ilk çarpan detay ise eskiden yer verilen markalar dışında Adil Işık, Maybelline, Carat, Seiko ve Paşabahçe gibi farklı markalara da yer verilmiş olması. Her marka için özel kampanyalarla e-ticaret pazarına tekrar hızlı bir giriş yapan Markafoni, yakın zamanda kemik müşteri yelpazesini daha da genişletecek gibi görünüyor. Şirket Facebook sayfasında yapılan paylaşımda yalnızca moda değil, sağlık ve eğitim gibi konularla da ilgileneceğinin sinyallerini vermiş durumda.

Select Fashion’ın sahibi olan Cafer Mahiroğlu, Markafoni’nin açılışından önce aşağıdaki mesajı paylaştı:

“Değerli Dostlar;

Değişen, dönüşen dünyayı evinize getiren Markafoni ailesi olarak yeni bir başlangıç yapıyoruz. Öncü rolümüzü bilerek, halkımıza saygılı, ilkeli tavrımızla yeni projeler yapmaya devam edeceğiz. Amacımız siz dostlarımızın gereksinimlerini hızla karşılarken, iletişim kanallarını açık tutup, güçlendirmek, birlikte karar alarak ortak akılla hareket etmektir. E-ticaret sadece bir alışveriş ortamı değildir. Teknolojinin sağladığı bu olanak, bize çok yönlü dil kurma şansı vermekte; günlük yaşamın tüm renklerini paylaşmamıza zemin hazırlamaktadır. Markafoni olarak yeni dönemde, bunu bilerek yolumuza devam edeceğiz. Sanal olmayacağız… Tersine yaşamınızı kolaylaştıran, bir tıkla ulaşacağınız hakiki insanlar bulacaksınız karşınızda. Sizin bir komşunuz, akrabanız olmak için çaba harcayacağız… Küçük sürprizlerle kapınızı çalıp, belki bir kahvenizi içeceğiz… Kırk yıllık hatırı olan dostluklar kurmak niyetindeyiz. Size ve ülkemize karşı sorumluluğumuzu bilerek, kısa süre içinde perdemizi yeniden açacağız. Hayatın kendisinin büyük bir sahne olduğunu biliyor ve bunu sizle paylaşmak istiyoruz… İlk olmak gurur verirken, bir yandan da yeni görevler üstlenmemize neden oluyor. Bu bilinçle dost bir gülümsemenin, sıcak bir el sıkışmanın içtenliğiyle yola koyuluyoruz…

Saygılar

Cafer Mahiroglu”