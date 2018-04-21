Haziran Ayında Seyahat Edebileceğiniz 10 Dünya Şehri

Haziran ayı ile birlikte dünyanın birçok bölgesinde turizm hareketlenmeye başladı. Tüm dünyada yazın ilk ayında seyahat etmenin en uygun olduğu 10 noktayı, listemizde bulabilirsiniz.

Herkesin yaz tatilinden beklentisi farklı. Kimi insanlar eğlenceyi, hareketliliği ön planda tutarken kimileri daha sakin ve doğayı kucaklayan bir tatili tercih ediyor. Ülkemizin, özellikle yazın tatil için sunduğu imkanlar oldukça fazla olsa da, bir de dünyanın diğer ülkelerinde ne gibi seçenekleriniz olduğunu görmek isterseniz, listemize göz atabilirsiniz.

İzlanda - Westfjords

İzlanda kış turizmi için uygun bir ğlke gibi görünse de, aslında yaz aylarında da çok enteresan deneyimler vadediyor. 21 Haziran'da İzlanda'da olacağınız bir tatil organize ederseniz, 24 saat boyunca batmayan güneş ve muhteşem doğa manzaraları sizi bekliyor olacak. Eğer sakin ve keyifli bir tatil arayışındaysanız, İzlanda Haziran ayında ziyaret etmek için uygun bir nokta.

Danimarka - Kopenhag

Kopenhag, yaz mevsiminin gelmesiyle başlayan yaz festivalleri ile sık sık anılıyor. Eğer daha eğlenceli bir tatil istiyorsanız Kopenhag'ın alternatif ya da geleneksel festivallerinin tadını çıkarabilirsiniz. Aynı zamanda oldukça yeşil ve güzel bir şehir olan Kopenhag, deniz kıyısında geçirmek istediğiniz günler için de birçok alternatif sunuyor.

İrlanda - Dublin

Dublin, yazın gelmesiyle açık havada daha çok zaman geçirme imkanı sunuyor. Bu yüzden de şehrin turistik olarak en çok tercih edildiği dönemler yaz ayları. Açık hava müzesi tadında sokakları, Guinness'in bira fabrikası, Dublin Kalesi gibi turistlerin yoğun olarak ziyaret ettiği noktalar dışında şehrin tüm sokakları da tek tek gezilesi bir atmosfer sunuyor.

Hırvatistan - Dubrovnik

Eğer yaz tatili anlayışınız yoğun olarak 'deniz ve güneş' içeriyorsa, Dubrovnik bunu karşılayabileceğiniz en ideal yerlerden biri. 30 dereceye kadar çıkan sıcaklardan bunaldığınızda, şehrin tam karşısında yer alan yemyeşil bir ada olan Lokrum adasında serinleyebilirsiniz. Aynı zamanda Game of Thrones'un bazı bölümlerine ev sahipliği yapmış olan bu adayı, dizinin hayranıysanız o gözle gezmekte keyifli olacaktır.

Rusya - Moskova

Kış aylarında yaşanan dondurucu soğuğu düşünürsek, eğer soğukla aranız pek iyi değilse Moskova'yı yaz aylarında ziyaret etmek en doğru hareket olacaktır. Şehrin ikonlaşmış noktalarını ziyaret ettikten sonra, soğuk savaş döneminden kalma yer altı şehrini de gezebilirsiniz. Aynı zamanda ziyaret edilebilecek onlarca müzenin de yer aldığı Moskova, gündüz kültürel bir tur imkanı sunarken, şehrin hareketli gece hayatı da turistlerin dikkatini çekiyor.

Amazon Yağmur Ormanları

Eğer vahşi yaşam gözlemlemeyi ve doğadan hiç kopmadan geçirilen günleri seviyorsanız, Amazon'da geçirilecek kısa bir tatil size şahane imkanlar sunacak. Haziran ayının gelmesiyle Amazon'da suların seviyesi alçalmaya başlıyor ve ziyaretçiler için harika gözlem imkanları oluyor. Jaguar, pembe nehir yunusu gibi nadir görülen canlıları gözlemleme fırsatı sunan Amazon'u ziyaret etmek isterseniz, içinden geçtiği 9 ülkeden birini seçerek yola çıkabilirsiniz. Ancak bunun çok konforlu bir tatil olmayacağını da bilmeniz gerekiyor.

Tanzanya - Zanzibar

Yaz tatilinizi sıcak ve masmavi ama sakin bir yerde geçirmek isterseniz, Zanzibar dünyada en uygun bölgelerden biri. Küçük bir ada olan Zanzibar'da senenin büyük çoğunluğu yağmurlu ancak Haziran, bu yağmurların olmadığı nadir aylardan biri. Bu da, adayı ziyaret etmek için en doğru dönemi Haziran ayı yapıyor ve el değmemiş şahane plajları da bir yaz tatili için oldukça cezbedici.

Tayland - Bangkok

Bangkok'un turist sezonu Kasım-Şubat ayları arasındadır. Ancak şehri daha az kalabalıkla ve daha keyifli gezebilmek için Haziran aslında en doğru zaman. İlgi çekici kültürü, doğal güzellikleri ve meşhur tapınakları ile Bangkok, kültürel bir gezi için en uykun şehirlerden biri.

Borneo

Yüzölçümü açısından dünyanın en büyük üçüncü adası olan Borneo'da üç farklı ülkenin toprağı var. Endonezya, Malezya ve Brunei ülkelerinin sınırlarında olan Borneo, kültürel açıdan oldukça zengin. Aynı zamanda ada, dünyanın biyolojik çeşitlilik açısından en gelişmiş yerlerinden biri. Bir yandan dopal yaşamı gözlemleyip bir yandan da denizin ve güneşin tadını çıkarmak isteyenler için Borneo uygun bir durak.

Kudüs

Kudüs tüm dünyada kültürel, tarihi ve sosyolojik olarak büyük öneme sahip bir nokta. Dinler tarihi açısından da büyük önem taşıyan şehrin her noktası bir müze gezisini andırıyor. Özellikle eski şehrin surları içinde gezmek oldukça keyifli bir deneyim. Haziran ayı boyunca sıcaklıklar 30 derecenin üstüne pek çıkmıyor ve genel iklim özelliklerini de düşünecek olursak, Kudüs'ü gezmek için en doğru zamanlardan biri Haziran ayı diyebiliriz.