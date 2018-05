Microsoft'un Xbox Gold üyeleri için ücretsiz olarak sunacağı Haziran ayı oyunları belli oldu.

Xbox Gold kullanıcılarının merakla beklediği Haziran ayının ücretsiz oyunları açıklandı. Her ne kadar bu oyunlar genelde kullanıcıları pek memnun etmese de, şirketin E3 2018'e özel başka sürprizler hazırlamış olabileceği düşünülüyor. Haziran ayında da her zaman olduğu gibi oyunlardan sadece ikisi Xbox 360 için olacak, Xbox One kullanıcıları için ise tüm oyunlar indirilebilir durumda.

Xbox One İçin;

Assassin's Creed Chronicles: Russia; 1-30 Haziran

Smite Gold Bundle; 16 Haziran - 15 Temmuz

Sonic & All-Stars Racing Transformed; 1-15 Haziran

LEGO Indiana Jones 2: The New Adventures; 16-30 Haziran

​Xbox 360 İçin;

Sonic & All-Stars Racing Transformed; 1-15 Haziran

LEGO Indiana Jones 2: The New Adventures; 16-30 Haziran

​Eğer Mayıs ayının oyunlarına göz gezdiremediyseniz, bazıları hala ücretsiz. Üstteki haber linkinden Mayıs ayı oyunlarına göz atıp, ilginizi çekenleri indirebilirsiniz. Elbette bunun için bir Xbox cihazınızın olması ve aylık ödeme sistemiyle çalışan Xbox Gold üyeliğinizin olması gerekiyor.