Xbox Gold kullanıcılarının merakla beklediği Haziran ayının ücretsiz oyunları açıklandı. Her ne kadar bu oyunlar genelde kullanıcıları pek memnun etmese de, şirketin E3 2018'e özel başka sürprizler hazırlamış olabileceği düşünülüyor. Haziran ayında da her zaman olduğu gibi oyunlardan sadece ikisi Xbox 360 için olacak, Xbox One kullanıcıları için ise tüm oyunlar indirilebilir durumda.
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Xbox One İçin;
- Assassin's Creed Chronicles: Russia; 1-30 Haziran
- Smite Gold Bundle; 16 Haziran - 15 Temmuz
- Sonic & All-Stars Racing Transformed; 1-15 Haziran
- LEGO Indiana Jones 2: The New Adventures; 16-30 Haziran
Xbox 360 İçin;
- Sonic & All-Stars Racing Transformed; 1-15 Haziran
- LEGO Indiana Jones 2: The New Adventures; 16-30 Haziran
Eğer Mayıs ayının oyunlarına göz gezdiremediyseniz, bazıları hala ücretsiz. Üstteki haber linkinden Mayıs ayı oyunlarına göz atıp, ilginizi çekenleri indirebilirsiniz. Elbette bunun için bir Xbox cihazınızın olması ve aylık ödeme sistemiyle çalışan Xbox Gold üyeliğinizin olması gerekiyor.