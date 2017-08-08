HBO'nun başı beladan kurtulmuyor. Yapılan açıklamalara göre bazı e-postalar da çalınmış olabilir.

Geçtiğimiz hafta Game of Thrones’un 4. bölümünün hackerlar tarafından yayınlandığını duyurmuştuk. Bugün edinilen bilgilere göre bütün sektöre zarar verme potansiyeli olan bu zararlı kişilerin çaldığı tek şeyin bölümlerle sınırlı kalmayabileceği duyuruldu. Bu bilgilere göre HBO’da şirket içi e-posta yazışmaları çalınmış olabilir. Bu e-postalarda iç pazarlama materyali dahil olmak üzere Game of Thrones ile ilgili birçok bilgi olduğu düşünülüyor.

Uzun süreden beri konu ile ilgili kesin bir açıklama bekliyorduk ki sonunda bu beklenen açıklama HBO sözcüsünden geldi.

Sözcü yaptığı açıklamada, “Geçen hafta yaşanan siber saldırının etkilerinin böyle olacağını tahmin ediyorduk. İncelemeler hala devam ediyor. Bir dizi yeni e-postaların kamuya açıklandığı bildirildi, ancak bugüne kadar yapılan incelemelerde e-posta sistemimizin bütün olarak ele geçirildiğine dair bir bilgiye rastlanılmadı” denildi.

Geçtiğimiz hafta HBO CEO’su Richard Pleler, çalışanlarına e-postalarının çok büyük bir olasılıkla hackerların eline geçmediğini doğruladı. Yine de CEO böyle açıklama yapmasına rağmen bir güvenlik sorumlusu binlerce belgenin hackerların elinde olduğunu belirtti.

Sürekli saldırıların hedefinde olan HBO’nun bu olaylardan ne zaman kurtulacağı bilinmiyor. Umarız bu hafta da geçen hafta olduğu gibi dizinin yeni bölümü hackerlar tarafından paylaşılmaz.