HBO Hackerlara Bölümleri Yayınlamaması İçin Para Teklif Etti

HBO, hackerlara karşı verdiği mücadelede pes etme noktasına geldi. Son olarak oyuncuların kişisel adres ve telefonlarının paylaşılmasının ardından hackerları durdurmaya çalışan HBO, para teklifinde bulundu.

Hackerların nedense her sene odak noktası haline gelen HBO, bu sene de 1.5 TB’lık veriyi kaptırmış durumda. Game of Thrones’un son bölümünü henüz çıkmadan yayınlayan ve sezonun senaryosunu sızdıran hackerların elinde e-posta ve diğer dizilerle ilgili sayısız veri bulunduğu biliniyor. Henüz ne olduğu tam bilinmemekle birlikte, Ballers ve Room 104 dizilerinin bölümleri de internette yayınlandı.

Tüm verileri geri vermek için 15 milyon dolar civarında para isteyen hackerlar, Game of Thrones bölümlerini yayınlamak yerine şimdilik ellerinde koz olarak bulunduruyorlar. Olayın daha net anlaşılabilmesi için oyuncuların adres ve telefon numaralarını da paylaşan bu kötü niyetli kişiler, sonunda HBO’dan beklenen mesajı aldılar.

HBO, hacker grubuna elindeki veriler için 250 bin dolar teklif etti. Game of Thrones ve daha bilinmeyen birçok dizinin verileri, oyuncuların adresleri ve belki de daha fazla bilginin ellerinde olduğu düşünülünce 250 bin dolar şaka gibi bir rakam.

HBO’nun bu rakamla nereye ulaşmaya çalıştığı bilinmiyor, ancak belki de kendisine zaman yaratmaya çalışıyor olabilir. Sonuçta bu bir teşvik parası değil. Açık bir şekilde verilmesi kabul edilen bir fidye. Ayrıca bu paranın hackerlara verilmesi, HBO’nun karşısına çok daha fazla hacker çıkaracaktır. Peki, sizce HBO bu durumda en yapmalı?