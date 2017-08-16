HBO İspanya, GoT’un 6. Bölümünü Yanlışlıkla Yayınladı!

HBO bu sefer darbeyi içeriden yedi. Hackerlarla başı dertte olan kanalın İspanya uzantısı, Game of Thrones’un son bölümünün tamamını yanlışlıkla yayınladı.

HBO ve hacker kelimesini bir arada fazlasıyla duymaya başladık. Fakat bu sefer sıkıntıya sebep olan hackerlar değil, kurumun bizzat resmi organlarından HBO İspanya oldu.

Reddit’te yer alan açıklamalara göre HBO İspanya, dizinin 7. sezon 6. bölümünü yanlışlıkla televizyondan yayınladı. Bu durumu fark eden bazı kullanıcılar ise yayını kaydederek internet ortamına yaydılar ve birçok kişi, yeni bölümü daha yayınlamadan izlemiş oldu.

Tabii şimdilik ‘yanlışlık’ deniyor fakat arkasında yeni bir hacklenme durumu olup olmadığı da düşünülmüyor değil. Sonuçta bir kanalın yeni bölümün tümünü yanlışlıkla yayınlamış olması, şöyle bir düşününce pek de mantıklı gelmiyor.

Game of Thrones’un sızdırılan yeni bölümünün final kısmı Facebook’taki bir kullanıcı tarafından paylaşılmış durumda. Merak edenleriniz varsa (ufacık bir görüntünün paylaşılmasına dahi tahammül edemeyenler için url bağlantısı olarak vereceğim) şuradan ulaşabilirler.