İlk sezonunda çok sağlam bir kitle edinen Westworld, yakında yayınlanacak 2. sezonu için ilk fragmanını yayınladı.

Super Bowl, Amerika’nın tüm reklam gücünü tek bir geceye aktardığı özel bir gece. İşte böyle bir gecede, beklediğimiz veya beklemediğimiz film ve diziler için fragmanlar paylaşılıyor. Bu fragmanlardan biri de, çıkış yapmasının ardından çok sağlam bir kitle edinen Westworld dizisinden geldi. 22 Nisan’da 2. sezonla karşımıza çıkacak Westworld, Game of Thrones’dan sonra HBO’nun en önemli dizisi olarak görülüyor.

Super Bowl 2018’e özel olarak paylaşılan fragmanda pek bir şey verilmiyor olsa da, Kanye West’in şarkısı ve Westworld’ün o muhteşem görüntüsü bizleri çok farklı noktalara götürmeye yetiyor. Westworld’un gecen seneki kadrosuna 3 yeni isim katılmıştı. Vikings’ten Gustaf Skarsgard, Fres Fares ve Betty Gabriel, bu sene Westworld’de göreceğimiz yeni isimler olacaklar.

1973 yılında Michael Crichton tarafından yönetilen orijinal filmden uyarlanan dizi, 22 Nisan’da yeniden izleyicilerin karşısına çıkacak. Westworld, insana benzeyen yapay zekaların yer aldığı bir park alanında, gerçek insanların bu bölgeyi ziyaret edip bu yapay zekalara istediklerini yapabildiği bir yer olarak karşımıza çıkıyor. Sürekli yapay zekaların ne kadar kötü olabileceğini sorguluyoruz, ancak Westworld’da tam tersine insanların ne kadar kötü olabileceği sorgulanıyor.