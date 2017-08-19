HBO'nun sosyal medya hesaplarını ele geçiren hackerlar, şifreleri Mashable'a gönderdi. Ayrıca hesaplarında HBO'nun zamanının artık geçtiğini sürekli olarak vurguluyorlar.

Bir süredir başı hackerlarla belada olan HBO'dan sızıntılar gelmeye devam edecek gibi duruyor. HBO'nun büyük ihlalinden sorumlu olan bilgisayar korsanları, henüz vaz geçmediler ve en yeni sızıntı için Mashable'a başvurdu. Bu seferki sızıntı ise kesinlikle spoiler içermiyor ancak en az onun kadar kötü sonuçlar doğurabilir.

@HBO, @GameOfThrones ve @WestworldHBO'dan çeşitli resmi Instagram ve Giphy hesaplarına kadar sahip olan hackerlar, bu hesapların şifrelerini Mashable'a gönderdiler. Mashable, elbette yasal güvenlik durumu nedeniyle şifreleri deneyerek hesaplara girmeye çalışmadı, sonuçta bölümleri dahi sızdırabilen hackerların sosyal medya hesaplarını kolayca ellerine geçirebilecekleri konusunda çok fazla şüphemiz bulunmuyor.

Metin belgesi halinde gelen hesap şifreleri konusunda Mashable, HBO'ya ulaştı. Ancak HBO, bu konu hakkında net bir cevap vermedi. Mashable, sonradan hackerlar ile bir iletişime geçmedi ancak ellerinde HBO'nun sosyal medya hesaplarının şifreleri elbette bulunuyor.

Grup, "GOT S & E6 & E7'ye mümkün olan en kısa sürede hazır olun" dedi. Ayrıca birkaç HBO Giphy hesabı da çoktan deşifre edilmiş gibi görünüyor. Grup resmi sayfalarda, "HB-OLD Dying" yazısı altında bir takım dizi resimleri paylaştı.

Korsanlar şu anda kabaca 6.5 milyon dolarlık Bitcoin bastırıyorlar. HBO'dan alınacak fidye konusunda da Bitcoin'in kullanılabileceği düşünülüyor. Fakat HBO tarafından herhangi bir anlaşmanın sağlanıp sağlanmadığını veya fidye ödemeyi kabul edip etmediğini bilemiyoruz.