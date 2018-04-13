Silicon Valley'nin 6. Sezonunun Yayınlanacağı Duyuruldu

Silikon Vadisi'ndeki girişimcilerin yaşadıklarını anlatan Silicon Valley'nin 6. sezonu da yayınlanacak. HBO tarafından yayınlanan dizi, büyük ilgi görüyor.

HBO, sevilen teknoloji dizisi Silicon Valley'nin 6. sezonunun da çıkacağını duyurdu. 5. sezonu geçtiğimiz ay başlayan Silicon Valley'de, bu sezondan itibaren TJ Miller (Erlich Bachman) rol almayacak. Miller, Twitter üzerinden "Göreceksiniz, bu sezon bensiz daha iyi olacak." şeklinde bir açıklama yaparak diziye destek oldu.

Dizinin 6. sezonuyla devam edeceğini Twitter üzerinden duyuran HBO, görünen o ki teknoloji sevdalılarının severek izlediği diziyi hemen bitirmek istemiyor. Ayrıca HBO, Mart ayında çıkan, Bill Hader'ın komedi dizisi Barry'nin de yeni sezonunun yolda olduğunu açıkladı.

HBO'nun sevilen dizisi Silicon Valley'nin 5. sezonu şu an yayında, 6. sezonu ise yolda. Dizinin yapımcıları, bu gelişme için oldukça heyecanlı olduklarını belirtti. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Silicon Valley dizisini izliyor musunuz?