HBO Hackerlarının Elinde Game Of Thrones'un Finali Varmış!

HBO'dan 1.5 TB'lık veri çalan hack grubunun elinde Game Of Thrones'un 7. sezonunun finali olduğu ortaya çıktı. Ayrıca deep web üzerinde de 3 kişiye bilgileri sattığını belirten hack grubu, ellerindeki 6. dalga sızıntılarla birlikte HBO'nun sonunu getireceklerini belirtti.

Geçtiğimiz haftalarda HBO'dan Game Of Thrones ve diğer yazışmalarla ilgili bilgileri hackleyerek elde eden Mr.Smith adlı hack grubunun, elinde Game Of Thrones'un 7. sezonunun final bölümünün de olduğu ortaya çıktı. Verileri Mashable isimli siteye gönderen hackerların aynı zamanda deep web üzerinden HBO ile ilgili 5 TB'lık veriyi 3 kişiye sattıkları ortaya çıktı.

Hackerlar daha önce HBO'ya 6.5 milyon dolar karşılığında verileri sileceklerini açıklamıştı. Ancak HBO her ne kadar pazarlık yapmak istese de hack grubunun istediği parayı vermeyince grup bilgileri açıklayacaklarını söylemişti. Daha sonra ortaya çıkan bilgilere göre HBO, grubun medyanın ilgisini çekmek için bazı internet yayın organlarıyla görüşebileceğini ve bu yayın organlarının buna kulak asmaması gerektiğini belirtmişti.

Hack grubu Mashable ile elektronik posta aracılığıyla iletişim kurmuş ve görünüşe bakılırsa bir takım açıklamalar yapmış. Mashable'ın yayınladığı açıklamalara göre Mr.Smith isimli hack grubunun artık tamamiyle HBO'ya karşı tavır aldığı ortaya çıktı. Belirli kişilere terabaytlarca bilgi satmalarına rağmen hala sızıntılara devam edeceklerini ifade eden korsanlar, HBO'ya bir ders vermek istediklerini belirttiler.

Hack grubunun bilgileri başka kimlere sattığı ve başka hangi medya organlarıyla iletişime geçtiği bilinmiyor. Ancak Mashable yayın politikaları gereği Game Of Thrones'un sezon finalini okumadıklarını ve paylaşmayacaklarını belirtti. Hack grubunun elinde daha hangi bilgilerin olduğu bilinmese de HBO'yu rahatsız etmeye devam edeceklermiş gibi gözüküyor.