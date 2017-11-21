Behzad Mesri, HBO’yu hacklemek ve içerikleri sızdırmak suçundan göz altına alındı.

HBO'nun hacklenip, dizilerin bölümlerinin sızdırıldığı zamanları hatırlıyorsunuzdur. Salı günü Adalet Bakanlığı, Manhattan'daki ABD Bölge Mahkemesinde açılan iddianameye göre, İranlı bir vatandaşın HBO dizilerini hacklemek ve dizilerin sızdırılmaması için 6 milyon dolar isteyerek şantaj yapmakla suçladı. Behzad Mesri, İsrail altyapısını hedef alan ve İran askeri adına çalışan bir bilgisayar korsanlığı uzmanı olarak tanımlandı. İddianameye göre, hacker eskiden "Skote Vahshat" takma adı altında ‘’Turk Black Hat Security team’’ üyesiydi.

Mesri, Mayıs 2017'de HBO’nun tescilli verilerini çalmak ve ihlal etmek ile suçlanıyor. İddianame, Mesri'nin aylardır HBO programlarının eşsiz bölümlerini içeren video dosyaları da dahil olmak üzere gizli bilgileri sızdırdığını iddia ediyor. Hacker’ın saldırıları, Game of Thrones senaryosunun yanı sıra Ballers ve Curb Your Enthusiasm gibi HBO şovlarının bölümlerinin yayınlanmasına neden oldu.

İranlı Mesri’nin 6 milyon dolar isteyip şantaj yapmasıyla ilgili kanıtlar bulunuyor ancak HBO’nun bu parayı vermediği düşünülüyor. Washington Post’un açıklamalarına göre Trump yönetimi, İran’a yeni yaptırımlar uygulamak ve istihbarat toplamak istediği için böyle bir kamuoyu oluşturuyor. Soruşturma devam ettiği için kimseye suçlu diyemeyiz ancak umarız bizlerin dizi zevkini kursağında bırakan kişiler yakalanır ya da HBO siber güvenliğini bir nebze olsun arttırır.