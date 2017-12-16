Eski sürüme göre çok daha kaliteli çözünürlük ve hız desteği veren HDMI 2.1’le neler bulacaksınız, bunları derledik.

Ses ve video kablosu standardının yeni revizyonu olacak HDMI 2.1, bu yılın başlarında ortaya çıktı. Normal HDMI standardına göre çok daha kaliteli video ve ses desteği sunan HDMI 2.1, bilgisayarı ve monitörü Display Port desteklemeyen kullanıcılar için çok büyük bir yenilik olarak karşımıza çıkıyor. Görsel anlamda aynı konnektörü kullanan HDMI 2.1, geliştirilmiş video ve ses kalitesini artırarak kullanıcılara daha farklı bir hizmet sunmayı hedefliyor.

İlk kez Ocak 2017’de Consumer Electronics Show(CES) etkinliğinde ortaya çıkan HDMI 2.1, Kasım 2017’den itibaren, bazı belirli kurallar doğrultusunda üreticilere sunulmaya başladı.

HDMI 2.1’in Yeni Özellikleri

Geliştirilmiş Bant Genişliği

HDMI’ın son versiyonu 2.0’da elde edilen 18 Gbps bant genişliği, HDMI 2.1 ile birlikte 48 Gbps’e çıkmış durumda. Bu da kablonun selefine göre teoride çok önemli bir ilerleme kaydettiğini gösteriyor. Bu kablo sayesinde çok daha net görseller ulaştırabileceksiniz.

Daha Yüksek Çözünürlükler ve Kare Hızları

HDMI 2.1’de 10K çözünürlükte ve düşük piksel sayısıyla 120 Hz’de çalıştırma gücü bulunuyor. 10K video monitörlerin çıkmasına çok uzun zamanlar olsa da(gerek de yok), 4K’da 120 Hz’i destekleyen kablo, 8K’da 60 Hz desteği verebiliyor.

Dinamik HDR

HDMI 2.1 ile geliştirilmiş renk ayarının potansiyelini artıran Dinamik HDR desteği geliyor.

eARC Desteği

Ev eğlence merkezini basitleştirmek amacıyla geliştirilmiş ses kanalı eARC desteği de sunan HDMI 2.1, cihazlar arasında kablolamayı azaltır.

HDMI 2.1’in genel özellikleri bu şekilde. Eğer monitörünüzde ve bilgisayarınızda Display Port desteği yoksa, bu kablolar ciddi anlamda hayat kurtaracak gibi duruyor.