He-Man'in Yeni Filmi 'Masters of the Universe' Zora Girdi

He-Man'in 80'lerde vizyona giren filmini modern bir bakış açısıyla ele alacak olan Masters of the Universe'in yönetmeni projeden ayrıldı.

Çocukluğumuzun efsane kahramanlarından olan He-Man'in 1987 yapımı bir sinema uyarlaması olan Masters of the Universe'i izlemediyseniz hiç bulaşmayabilirsiniz. Nitekim efsane karakter İskeletor'u ve gölgelerin gücü adına savaşan He-Man'in kendisini oldukça berbat yansıtan, ziyadesiyle başarısız bir yapımdı.

2015 yılında filmin yeniden çekimi için kollar sıvanmıştı ve o gün bugündür filme dair neredeyse hiçbir haber alamıyorduk. 2019 yılında vizyona gireceği daha önce açıklanan, buna karşın hiçbir bilgi ve materyal paylaşılmayan filmden bir de kötü haber geldi. Daha önce The Dark Knight ve Man of Steel gibi sağlam filmlerin senaryosunu yazan David S. Goyer, senaryosunu yapımcı Sony Pictures'a o denli beğendirmişti ki kendisine filmin yönetmenlik teklifi gelmişti. Gelen teklifi kabul eden Goyer, maalesef projeden ayrılmışa benziyor.

Daha doğru dürüst kadrosu belli olmayan, çekimlerine başlanmayan ve üstüne üstlük yönetmenini de kaybeden filmin yakın zamanda baş aşağı düşmesi olası gibi görünüyor. Elbette prodüksiyonun baştan toparlanması ve sağlam bir iş çıkması en büyük dileğimiz ama çocukluğumuzun efsanesine ihanet edercesine kötü bir yapımla karşımıza çıkacaklarsa, filmin hiç yapılmamasını tercih ederiz açıkçası. Sizler ne düşünüyorsunuz? He-Man'in olası sinema perdesi macerası sizleri heyecanlandırıyor mu?