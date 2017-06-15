HearMeOut, yalnızca ses paylaşabilmenizi sağlayan bir sosyal ağ olarak dikkat çekiyor. Eğer hak ettiği ilgiyi görürse, internetin yeni bir sosyal ağı olacak.

Facebook, Twitter, Instagram gibi sosyal ağlardan sıkıldınız mı? İnsanların sosyalleşmek için kullandığı birbirinden farklı uygulamalara bir yenisi daha eklendi. HearMeOut sayesinde sesinizi başka insanlara ulaştırabileceksiniz. Ses tabanlı bir sosyal ağ olan HearMeOut, 42 saniyelik sesli mesajlar oluşturmanızı sağlıyor. Ses filtreleri ile sesinizi değiştirebilir ve Instagram’da filtre eklemek gibi sesinize filtreler ekleyebilirsiniz.

Ana sayfanızda favorilere eklediğiniz kişileri takip ederek, paylaştıkları mesajları dinleyebilirsiniz.

Uygulama Twitter, Facebook gibi alanlardan arkadaşlarınızı davet etmenizi sağlar. Bu sayede istediğiniz arkadaşlarınızı HearMeOut’a çağırabilir ve birlikte çılgınca şeyler yapabilirsiniz. Yaptığınız sesli kayıtlarınızı Facebook, Twitter, WhatsApp gibi uygulamalarda paylaşabilir ve istediğiniz herkesi sesinizin ne kadar güzel olduğuna inandırabilirsiniz.

Uygulamada çok güzel özellikler var. Örneğin, arabadayken eller serbest modu sayesinde telefonla uğraşmadan güvenli bir şekilde takip ettiğiniz kullanıcıların kayıtlarını dinleyebilirsiniz.

iOS ve Android kullanıcıları için sunulan uygulama, yeni bir sosyal medya arayan kullanıcılar için çok güzel bir alternatif olacaktır.