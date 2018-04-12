Hearthstone 2018’deki İlk Büyük Güncellemesini Aldı

Blizzard’ın yeni güncellemesiyle birlikte standart destedeki bazı kartlara veda ederken yeni eklenen 135 kart beraberinde birçok mekaniği ve stratejiyi getirecek.

Blizzard’ın geliştirmiş olduğu Warcraft evreni temalı kart oyunu, hem mobil hemde pc üzerinden büyük bir beğeniyle oynanıyor. Ayrıca mobil ve pc versiyonlarında aynı sunuculara bağlanılması çok büyük bir artı. Güncellemelerle birlikte Hearthstone’a yeni bir kart destesi ve mekanikler eklendi.

Oyuna eklenen kartları Wild Modda ömür boyu kullanabiliyorsunuz, ancak standart modda 2 yıl geçince yeni kartlara yer ve mekaniklere yer açmak için ömürleri doluyor. Bu patch ile birlikte oyun boyunca attığınız büyü sayısı kadar rastgele büyü atan Yogg Saron ve destenizdeki bir minyonun 1-1’lik kopyasını çıkartan Barnes gibi sevilen kartlara veda ettik. Ancak bu kartları Dust’a çevirmek yeni desteler yapma konusunda işimizi oldukça kolaylaştıracak.

Witchwood destesiyle birlikte Hearthstone’a 135 yeni kart eklendi. Ayrıca yeni paket hediyesi olarak bir tane class Legendary’si ve 3 deste veriliyor. Witchwood ile birlikte gelen yeni mekaniklerden bahsedecek olursak, charge özelliğinin zayıf bir versiyonu eklendi. Oynadığınız minyon ilk tur karşınızdaki rakibin hero’suna vurmanıza olanak vermiyor. Ancak yerde öncelikli olan minyona saldırı yapabiliyorsunuz. İstediğiniz boyuttaki büyü veya yaratığın 2 manalık versiyonunu eko olarak uygulayabiliyorsunuz. Son olarak her tur değişen Worgen yaratıklarda eklendi.

Bunun yanı sıra Witchwood güncellemesiyle birlikte oyuna yeni bir ücretsiz tek oyunculu modda eklenecek. Bu yeni Zindan benzeri olacak modda ilerleyerek elinizdeki kartları daha da güçlendirebilirsiniz. Hearthstone çok yüksek bir oyuncu sayısına sahip olmasa da, güncellemeler sonrasında biraz hareketlenerek dikkat çekmeyi başaran bir oyun.