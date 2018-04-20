Hearthstone’un Babası Ben Brode Blizzard’tan Ayrıldı

Eğlenceli kart oyunu Hearthstone’un yapımında ve gelişiminde büyük pay sahibi olan Ben Brode, Blizzard Entertainment ile yollarını ayırdı.

Warcraft hikayesindeki karakterlerden oluşan kartlarla oynan Hearthstone, sürekli yenilenen mekanikleriyle oldukça zevkli bir kart oyunu. Oyundaki temel amaç minyonlardan, büyülerden ve silahlardan oluşan kartlarla başlangıçta 30 canı olan rakibinizi öldürmek. Ayrıca kart çizimlerinin de oldukça başarılı olduğunu söyleyebilirim.

2008 yılında Blizzard’ın Team 5’e katılmasıyla Hearthstone’u yönetmeye başlayan Ben Brode, oyunu yaptığı iyileştirmelerle bugünkü haline dönüştürdü. Gelir olarak bakıldığında Hearthstone piyasadaki diğer kart oyunlarından çok daha fazla para kazanıyor. Brode’un ayrıca fan topluluğundaki Hearthstone yüzü olduğu düşünülürse, belki de bu başarıda Blizzard’ta en fazla payı olan kişi olduğunu söyleyebiliriz.

Ayrılmasının ardından endişelen fanlarıyla konuşan oyun geliştiricisi, Hearthstone ekibinin 80’nin üzerinde insandan oluştuğunu ve tüm geliştirmeleri en iyi şekilde yapacaklarını söyledi. Bundan sonrası için hayatında risk almak isteyen Brode, henüz belirli bir projeleri olmadığını ancak yeni oyunlar yaratacaklarına değindi.