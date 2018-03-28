Dünyada çapında en ünlü kart oyunlarından birisi olan Heartstone'un kurucu şirketi Blizzard, geçtiğimiz günlerde yeni bir eklenti çıkarmıştı. The Witchwood adlı yeni eklentide paketindeki kartları merak ediyorsanız, bu yazı tam da size göre.

Dünya çapındaki en çok oynanan kart oyunlarından olan Blizzard yapımı oyun Hearthstone, geçtiğimiz günlerde The Witchwood adlı yeni oyun eki duyurmuştu. Hearthstone, dünya çapında turnuvaları bile düzenleniyor ve dünya çapında birçok hayrana sahip oyun, oyuncularını kaybetmemek hatta arttırmak politikasıyla oyunun güncelliğini korumak adına, her ay yeni kartlar ve güncellemeler getiriyor. İşte yeni eklentinin bir tanıtım videosu,

Hearthstone bu ay Mamut Yılını bitiriyor, onun yerine gelecek yılın adı ise Kuzgun Yılı (Year of the Raven). Oyun için yıl değişikliği demek, yeni kartlar ve güncellemeler anlamına geliyor. Bazı kemik oyuncularsa sürekli yeni kartlar gelmesinden biraz rahatsız. Yeni iki kartın adı: Blackwald Pixie ve Clockwork Automaton.

Kartların Özellikleri

Blackwald Pixie, Blizzard’ın açıkladığına göre, 'Witchwood'un Cadısı tarafından karanlık ve ürkütücü bir hale getirilmiş bir kart.'. Blackwald Pixie, tüm oyun karakterleriyle oynanabilir vaziyette.

Clockwork Automaton'a dair Blizzard'ın yaptığı açıklama ise epey ilgi çekiciydi. Blizzard kartı tanımlamak için: 'hayalet hikayelerde duyabileceğiniz oyuncaklardan biri kadar ürpertici bir kart. Gilneas'taki Toymaker, oyundaki iyi adamlardan biridir, ancak bir sebepten dolayı oyuncaklarını oyun esnasında canlandırabiliyor. Belki de Witchwood'daki odunları kullanıldıkları için.' dedi.

Oyun geliştiricilerinden birisi olan Dean Ayala ile oyun hakkında yapılan röportajı da aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz,