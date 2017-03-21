Oynadığı Joker karakteriyle, hafızalarımıza kazınan oyuncunun yaşamı belgesel oluyor.

Oldukça başarılı bir oyunculuk kariyerine sahip olan ve efsanevi Joker karakterini oynadıktan kısa bir süre sonra 2008 yılında talihsiz bir şekilde hayatını kaybeden, Avustralyalı oyuncu Heath Ledger'ın yaşamı belgesel oluyor.

People'ın haberine göre, belgeselin "I am: Heath Ledger" adıyla, bu yılın Mayıs ayında Spike TV belgeseli olarak yayınlanması planlanıyor. Yaşamı ve zamansız ölümü, yakın çevresinden insanlarla yapılan röportajlarla derlenecek olan belgeselin büyük bir titizlikle hazırlandığı söyleniyor.

Oyuncu, aldığı uyku ilaçlarının, kullandığı akciğer ilaçlarıyla beklenmedik bir tepkimeye girmesi sonucu yaşamını yitirmiş; ve ölümünün ardından aylarca kendinden söz ettirmişti. Ölümünden sonra aldığı Oscar ödülüyle, öldükten sonra Oscar verilen ikinci aktör olarak tarihe geçmişti. Öldükten sonra Oscar ödülüne layık görülen ilk oyuncu ise Peter Finch'ti.

Çoğumuz onu Joker olarak tanısak da, yirmiye yakın filmde oynayan oyuncunun filmlerinden bazıları şu şekilde:

Sin Eater (2003)

Brokeback Mountain (2005)

The Brothers Grimm (2005)

Casanova (2005)

The Imaginarium of Doctor Parnassus (2009)

Ve Tabiki:

The Dark Knight (2008)