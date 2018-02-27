Heathstone Nisan Güncellemesiyle Bazı Kartlar Tarih Olacak

Dünyanın en çok sevilen ve en çok oynanan kart oyunu Hearthstone, yarattığı rüzgarı 2018'de de sürdürmekte kararlı. Yenilikler de kapıda...

2014'te piyasaya çıktığından beri kart oyunlarının makus talihini baştan sona değiştiren ve Gwent, Legends, Hand of Gods gibi artçıl yapımları cesaretlendirerek piyasada yer edinmesine de ön ayak olan Hearthstone, 2018 yılında da süre gelen başarısını devam ettirmeye çalışacak.

2017 yılı 'Mamut Yılı' olarak adlandıran ve yılın son çeyreğinde 'Kobolds & Catacombs' paketi ile oldukça eğlenceli bir tek kişilik modu (eğlenceli olmasına eğlenceliydi de onca saatlik mücadelenin sonunda tek bir ödül dahi verilmemesi kanser ediyordu) sunan Blizzard, 2018 yılını 'Kuzgun Yılı' olarak niteliyor ve ilk gelecek büyük çaplı güncelleme ile oyuna tek kişilik yeni bir ücretsiz mod daha gelecek. Bununla birlikte 2016 yılında çıkan kartlar 'Wild' statüsüne geçecek ve şu an belli olmayan bir takım kartlar oyundan kaldırılacak.

Nisan ayında gelecek olan 2018'in üç büyük güncellemenin ilki ile birlikte oyunun yeni metasının da yavaş yavaş uygulama aşamasına geçirilecek. Özellikle 'pay2win' olmasıyla eleştirilen Hearthstone'un, oyuncuların gönlünü kazanmak için gösterdiği çabalar taktire şayan. Bakalım 2018 yılı Blizzard ve Hearthstone cephesi için nasıl geçecek?