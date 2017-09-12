Hedef Satürn: Cassini, İntihar Yolculuğuna Başladı!

Cassini, Nisan'dan beri devam ettirdiği Grand Finale yolculuğunun son ayağına başladı. Hedef Satürn!

Bizlere Satürn’ü ve uydularını tüm güzelliğiyle yansıtarak uzayda yaşamın en büyük kanıtını bulan Cassini uzay aracının Satürn görevinin sonlarına geldik. Nisan ayından beri planlanan “Grand Finale”nin tamamlanmasına çok az bir zaman kaldı. Amacının çok ötesine çıkarak yıllardan beri Satürn ve uydularında gözümüz olan Cassini, son görevinde yıllarca gözlemlediği gezegen Cassini’ye doğru dalışa geçecek.

Son yörüngesini tamamlamadan önce enfes görüntüler yakalayan Cassini, Satürn’ün halkalarından geçerken her biri duvar kağıdı olacak güzellikte fotoğraflar yakalamayı başardı. Satürn B halkasından yayınlanan görüntüler, yine muhteşem kusursuzlukla çekilmiş.

Görüntüleri çekerken halkalardan 76.000 kilometre uzaklıkta güzel bir kadraj yakalayan efsanevi uzay aracı, 12 Eylül 09.27(UTC) saatinde son yörüngesine başladı. 3 gün sürecek yolculuğun ardından 15 Eylül saat 13.31’de Satürn’ün atmosferine girecek. Daha önce hiç denenmediği için neyle karşılaşacağını bilmeyen bilim insanları, Cassini’nin atmosferde gönderebildiği tüm bilgileri göndererek misyonunu tamamlayacağını, zaten kısa süre içerisinde yanarak kül olacağını açıkladı.

Şu anda Satürn'ün uydusu Titan'a veda eden Cassini, hoşçakal öpücüğünü sevgilisi Titan'a vererek intihar yolculuğuna çıktı. Umarım bu yolculuğunda insanlığın unutamayacağı bilgiler sunacak.