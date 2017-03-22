Hedefi 12'den Vurmanızı Sağlayan Akıllı Dart Tahtası

Evet. Teknolojide bu günleri de gördük. Artık dart tahtaları bile akıllı!

Özellikle ilkokul yıllarımızda, hemen hemen hepimiz heves ederek mahallemizin kırtasiyesinden iyi kötü bir dart tahtası almış, odamızda kapı arkasına ya da duvara asmışızdır. Fakat dürüst olmak gerekirse hiçbirmiz, istediği zaman 12'den vuracak kadar kendini geliştirmiş değildir.

Ancak gözünü sevdiğimizin teknolojisi, bunu da mümkün kılıyor. Mark Rober isimli YouTuber (kanalın ismi Mark Rober da, elemanın ismi farklı da olabilir), üç yıl boyunca üzerinde çalıştığı projesini sonunda bitirmiş. Rober'in projesi ise şu; hedefi 12'den vurmanızı sağlayan otomatik dart tahtası. Sistem şöyle çalışmakta; dart tahtasında bulunan kameralı takip sistemi, dartların ucundaki sensörleri milisaniyeler içinde algılayarak gerekli mekanik aksanı devreye geçiriyor ve dartı nereye atarsanız atın hedefi 12'den vurabiliyorsunuz.