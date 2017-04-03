Milli imkanlarla üretilen Atak helikopterine entegrasyon çalışmaları ve atış testleri başarıyla sonuçlandı.

TSK’nın uzun menzilli tanksavar füze ihtiyacımızı karşılaması amacıyla başlattığı UMTAS Projesi’nin çalışmalarına devam ediliyor. Roketsan tarafından geliştirilen lazer güdümlü füze L-UMTAS’ın hem atış testleri hem de yerli helikopter Atak’a olan entegrasyon çalışmaları başarıyla sonuçlandı.

Yerli ve milli savunma sanayi projelerinin teker teker hayata geçirildiğini söyleyen Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, "Yerli Atak helikopterlerimiz Türk mühendislerinin eseri olan L-UMTAS füzesiyle artık daha güçlü." değerlendirmesinde bulundu.

Kendi helikopterinden kendi füzelerini kullanabilen sayılı ülkeler arasına girmeyi başaran Türkiye, füze sistemi UMTAS’ın üzerinde barındırdığı yüksek teknoloji sayesinde savaş alanındaki tüm zırhlı tehditlere karşı kendisini savunabilecek duruma gelecek.

"At-unut" ve "at-güncelle" isminde iki kullanım moduna sahip olan UMTAS, hedef güncelleme kabiliyetinin sunduğu avantaj sayesinde sütre arkasından atış, sütre arkasında gizlenmiş hedeflere atış, hassas vuruş noktası ayarlayabilme ve vuruş etkinliği değerlendirme imkanı sağlamakta olup sabit ve hareketli hedeflere karşı kullanılabiliyor.