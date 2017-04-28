Ayın ilk günlerinde yayınlanan Pepsi reklamı büyük tepkilere neden olmuş ve reklam, yoğun tepkiler üzerine yayından kaldırılmıştı. Heineken ise Pepsi'ye adeta bir reklamcılık dersi verdi.

Birleşik Krallık Brexit süreci geçirdiğinden ve Donald Trump'ın Amerika Birleşik Devletleri başkanı olduğundan beri reklamlarda siyasi ve toplumsal mesajlara sıkça rastlıyoruz, ancak bu reklamların hiçbiri Heineken'in son reklamı kadar başarılı değil.

Heineken, Pepsi'nin bu ayın başındaki rezil reklamına adeta bir antidot geliştirmiş gibi. Heineken'ın reklamı farklı inançlara ve dünya görüşlerine sahip İngiltere vatandaşlarının katıldığı bir toplumsal deney içeriyor. Katılımcılar, testin amacından habersizler. Üstelik birbirlerinin feminizm, eşcinsellik hakları ve iklim değişiklikleri gibi görüşleri hakkında bilgi sahibi değiller.

Söz konusu kişiler birlikte bir bar inşa ediyorlar. Bu sırada ellerinde metinlerde yazan bazı soruları birbirlerine soruyorlar. Bir anda hoparlörlerden bir ses yükseliyor ve kişilerden videoları izlemeleri isteniyor. Bireylerin görüşleri bu video ile ortaya konuluyor. Artık birbirleri hakkında fazlasıyla bilgiye sahip olan katılımcılardan bir seçim yapmalarını isteniyor: Birlikte oturup bir şeyler içerken farklılıklarını tartışmak veya ortamdan ayrılmak. Katılımcıların hepsi kalmayı tercih ediyor. Kısacası Heineken, hem reklam yapıyor hem de birbirinden çok farklı bireylerin ortak bir noktada buluşabileceğini gösteriyor.