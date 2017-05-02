BlackBerry, KeyOne'lar İçin Eğitim Videoları Yayınladı!

BlackBerry, yeni fiziksel tuşlu telefonu KEYone'a geçişi kolaylaştırmak için eğitim videoları paylaştı.

Fiziksel klavyeli telefonlara geçiş yaparak adından sıkça söz ettiren BlackBerry Mobile, şirketin Youtube kanalında yeni bir seriyi başlattı. Normalde, telefon üreticilerinin unuttuğu bir detayı son derece detaylı bir şekilde ele alan BlackBerry, KEYone telefonlarında yer alan SIM yuvasını değiştirmekten kamera özelliklerine kadar kısa kısa videolarla telefon hakkında bilgi verdiği videolarını paylaştı.

Birçok kullanıcının bildiği detaylar olsa dahi BlackBerry’nin bu ufak detayı düşünmesi, şirketin herkesten olumlu eleştiriler almasını sağladı. BlackBerry KEYone Şubat ayında MWC 2017’de duyuruldu. Mayıs ayının içerisinde ABD ve Kanada’da satışa sunulması beklenen telefonun daha sonra tüm dünyada satışa çıkması bekleniyor. Android işletim sistemi ile gelen KEYone'da klasik Android'e göre farklı özellikler yer alacak. Fiziksel klavyesi ile birçok kullanıcının yazı yazmasını rahatlatacak KEYone'ın çıktığında ne gibi tepkilerle karşılaşacağını hep beraber göreceğiz.

BlackBerry’nin KEYone için yayınladığı videoların listesine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Eğer siz de BlackBerry KEYone almayı düşünüyorsanız bu kısa videolar fazlasıyla işinize yarayacaktır.