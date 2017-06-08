Ses Kaydırma Çubuğu, iOS 11'de Tüm Ekranı Kaplamayacak!

iOS'un önceki sürümlerinde video oynatırken tüm ekranı kaplayan ses kaydırma çubuğu, iOS 11 ile çözüme kavuşuyor.

iOS 10 ve öncesinde yer alan sıkıcı bir durum var. Ses kaydırma çubuğunu bir videoda kullandığınız zaman ekranın ortasını olduğu gibi kapatıyor ve gidene kadar video izleyen kullanıcıları rahatsız ediyor. Küçük bir hataymış gibi gözükse de bazı durumlarda video izlemeyi inanılmaz anlamda engelliyor ve kullanıcıların videoyu geri sarmasına sebep oluyordu.

Bu rahatsız edici durum iOS 11 ile çözülüyor. Yeni işletim sistemi ile birlikte, ekranın sağ üst köşesinde çok daha küçük bir ses kaydırma çubuğu ile ayarlama yapabiliyorsunuz. Bu sayede videoları izlerken rahatsız edici büyüklükte ses kaydırma çubuğu karşınıza çıkmıyor ve siz, videonuzu aynı şekilde izlemeye devam edebiliyorsunuz.

Aslında bu özellik Youtube gibi bazı üçüncü parti uygulamalarda bulunuyor. Uygulamalar, bu zamana kadar Apple’ın varsayılan ses kaydırma çubuğu yerine kendi kaydırma çubuklarını kullandılar. Artık bu güncellemeyi 'yapmayan' uygulamalarla birlikte Apple’ın kendi uygulamalarında daha rahat video izleme imkanı yakalayacağız.

Apple, bu hafta içerisinde tanıttığı iOS 11’i geliştiriciler için betaya açtı. Eylül ayında iPhone 8 ile birlikte tam sürüme çıkması beklenen işletim sisteminin Haziran sonunda tüm kullanıcılar için betaya çıkacağı düşünülüyor.