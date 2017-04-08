Helikopter-Uçak Melezi Drone Kamuoyuna Tanıtıldı!

Dronelar her ne kadar harika cihazlar olsa da gerek pil ömürleri, gerekse menzilleri hala yetersiz. Bir şirket, son derece zekice bir yöntemle bunu değiştirme amacında.

SkyX Ltd adındaki bir şirket emsalsiz drone tasarımlarını kamuoyu ile paylaştı. Şirketin SkyOne drone, bir helikopter gibi kalkıyor ve karaya iniyor; ancak uçuş sırasında helikopterden ziyade bir uçak haline dönüşüyor. Melez cihaz, tek bir şarj ile 105 kilometre menzile sahip oluyor.

Asıl kilit noktalar ise drone'da bulunan bir dizi kamera, sensör ve bulut altyapısı ile iletişim kuran bir mimari. Söz konusu drone elde ettiği verileri analiz için bulut tabanlı uygulamalara yolluyor. Dronelar aynı zamanda, hareket halinde değilken hırsızlığa karşı bir çeşit kabuk ile kaplanıyorlar. Dronelar şarj olmak için sadece ama Xstations olarak bilinen istasyonlara uğruyorlar. Şarj istasyonları, dronelardaki pilleri değiştirmiyor, onları doğrudan şarj eder, sonra da droneları gerekli noktalara yolluyor.

Şarj istasyonlarını bir rota boyunca konumlandırmak, dronelara neredeyse sınırsız bir menzil verebilir. Bu, pil teknolojisi ve diğer güç sistemleri istenen seviyeye gelen kadar kullanılabilecek olağanüstü bir tasarım fikri.

SkyX kurucusu ve CEO'su Didi Horn, önceki kariyerini İsrail Hava Kuvvetleri'nde pilot olarak geçirdi, dolayısıyla oldukça tecrübeli. Didi Horn, "Ben dronelar ve havacılık konusunda daima bir şeyler geliştirmek istedi. Fakat piyasada tüketici açısından zaten harika ürünler vardı. Ancak eksikliğini fark ettiğim şey menzildi. Uzun menzilli ve ihtiyaçlara karşılık veren bir drone yoktu. Bugün dünyada milyonlarca kilometreye ulaşan petrol ve doğal gaz boru hatları mevcut ve hepsi terör saldırıları riski altındalar. Bu nedenle yeni bir şey geliştirmeye karar verdim. Yeni uçuş mimarimizi pek çok şeyi değiştirebilir." ifadelerini kullanıyor.