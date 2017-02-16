Kazakistan’da yolun ortasına iniş yapan bir pilot, gitmek istediği adresi seyir halindeki kamyon şoförüne sorarak öğrendi.

Yol tarifi almak son derece insani bir durum. Sonuçta hepimiz bulamadığımız bir yerin nerede olduğunu öğrenmek amacıyla bir başkasına danışabiliriz (gerçi Google’ın, Yandex’in harita uygulamaları artık işimizi fazlasıyla görüyor ama aramızda nostaljiyi hala yaşayanlar muhakkak vardır). Fakat helikopterden inip kamyon şoförüne adres sormak, sanırım hayatımız boyunca bir kez bile denk gelmeyeceğimiz bir durum.

Kazakistan’ın şehirlerinden Çimkent’te yola inen helikopterin pilotu, karşı yoldan gelen kamyonun durmasına sebep oldu. Daha sonra araçtan inen pilot, gerekli bilgileri aldıktan sonra şoförle el sıkışarak helikoptere tekrar biniyor ve kalkış yapıyor.

Bu fantastik görüntülerin yer aldığı videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.