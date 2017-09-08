Yeni P40 İşlemcisini İlk Kullanacak Amiral Gemisi Belli Oldu

MediaTek'in 2018 yılında piyasaya süreceği amiral gemisi yonga setini ilk kullanacak şirket Meizu olacak.

MediaTek, geçtiğimiz ay Helio P23 ve P30 olmak üzere iki yeni yonga seti duyurmuş ve bunların 2017’nin dördüncü çeyreğinde piyasaya sürüleceğini açıklamıştı. Çin’den gelen raporlara göre şirket, yeni Helio P40 işlemcisini 2018’in başında piyasaya sürecek ve yeni işlemciyi ilk kullanan şirketlerden biri Meizu olacak.

Helio P40 işlemcisi TSMC tarafından 12nm teknolojisi ile üretilecek ve 8 çekirdekli olacak. 2018 yılında özellikle Çin merkezli akıllı telefon üreticilerinin amiral gemilerinde Helio P40 işlemcisini göreceğiz.

Meizu, hem Samsung hem Qualcomm hem de MediaTek işlemcilerini kullanan az sayıdaki şirketten biri. Meizu başkan yardımcısı Li Nan da, şirketin Blue Charm serisinde üç şirketin de işlemcilerini kullanmaya devam edeceklerini açıkladı.

MedaiTek Helio P40 işlemcisi hakkında henüz pek bir bilgiye sahip değiliz. Fakat yeni yonga setinin tanıtımı yaklaştıkça sızıntılar gelmeye başlayacaktır.