Ulefone T2 Pro, Helio P70 İşlemcisiyle Geliyor

Ulefone’un MWC 2018’de tanıtacağı yeni telefonu T2 Pro, MediaTek’in Helio P70 işlemcisini ilk kullanacak firma olacak.

Önümüzdeki ay düzenlenecek MWC 2018’de tanıtılacak Ulefone T2 Pro, MediaTek’in Helio P70 işlemcisini kullanan ilk telefon olacak. iPhone X’da olduğu gibi üst kısmında bir çentikle gelen T2 Pro, aynı zamanda 19:9 en-boy oranı ile telefon tutkunları için yeni bir standart getirmeyi hedefliyor.

MediaTek, bu sıralar Qualcomm ve Intel’in ardından yonga seti üreticileri arasında başarılı işler yapmaya başladı. Apple ile ortak projeler yürüten şirket, bu şekilde devam ederse çok yakında Apple’la birlikte çok daha üst noktalarda olabilir. Helio P70 işlemcisinin Ulefone’larla nasıl bir performans göstereceğini şu anda bilmiyorum, ancak önümüzdeki dönemde MediaTek’in işlemci pazarında ne kadar etkin olacağını Helio P70 işlemcileri göstereceğini öngörebiliyorum.

Ulefone T2 Pro’nun özelliklerine bakacak olursak, bizleri 1080 x 2280 piksellik 6 inç boyutunda bir ekran karşılıyor. Dört tanesi 2.5 Ghz Cortex-A73, diğer dört tanesi ise 2 Ghz Cortex-A53 işlemci çekirdeği olacak şekilde 8 çekirdeğe sahip Helio P70’in 12nm TSMC işlem teknolojisiyle geliştirildiği açıklandı. İşlemci dışında MALİ G72 MP4 grafik birimi ile gelecek telefonda, 8GB’a kadar RAM olacağı konuşuluyor.

MWC 2018’de tanıtılacak telefon, 26 Şubat - 1 Mart tarihleri arasında 7. salon 7I61 numaralı stantta ziyaretçilerini ağırlayacak. Eğer beklenen özellikler doğrulanırsa, sağlam bir cihazla karşılaşacakmışız gibi görünüyor.