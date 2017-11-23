Hellblade, 500 Bin Kopya Sattı!

Hellblade: Senua’s Sacrifice lansmanından sadece 3 ay sonra 500.000 kopya sattı.

Ninja Theory şirket bloğunda, satılan kopya sayısı ile ilgili haberler buradan izleyebileceğiniz 30 bölümlük geliştirici günlük serisinin son bölümüyle birlikte bir yazı ile gösterildi. Ayrıntılı rakamlardan bazılarına değinecek olursak Hellblade, 75 bin ön sipariş ve piyasaya sürülmesinin ilk haftasından itibaren 250 bin adet sattı.

Hellblade, 20 kişilik bir ekip ile 3 yılda geliştirildi ve yalnızca dijital platformlarda başlatıldı. Oyun tarafından ilk üç ayda satılan 500 bin kopya ile 13 milyon dolarlık gelir elde edildi, hatta Ninja Theory'nin deneysel "Bağımsız AAA" projesinde bile durdurmasına neden oldu.

Taraftarlarına destekleri için teşekkür ederek, Ninja Theory Kurucu Ortağı Tameem Antoniades, Habbled'in fırtınalı AAA pazarındaki başarısı hakkında yorumda bulunma zamanı buldu ve ‘’AAA perakende yayıncılık modelinde artan menfaat ilişkileri, bizim gibi pek çok küçük stüdyoyu iflasa sürükledi ve şu anda en büyük oyun yayıncılarını bile zorluyor. Bu durumun sektörün üzerine inşa edildiği en başarılının hayatta kalma prensibi ile alakası yok. " dedi.

Ninja Theory elde ettiği başarı ile kendisi gibi küçük firmalara yardımcı olup AAA sektöründe çeşitli firmaların varlığını sürdürmeyi amaçlıyor.