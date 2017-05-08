Çin merkezli firma Moly, iki işletim sisteminin olduğu yeni bir cihaz üzerinde çalışıyor. Söylentilere göre cihaz, bu yıl sonunda piyasada olacak.

Windows Phone'un hiçbir zaman popüler olmadığı ve eğer bir mucize silsilesi gerçekleşip Google ve Apple batmazsa hiçbir zaman popüler olmayacağı gerçeğinde artık herkes hemfikir. Moly olarak bilinen bir Çin firması ise Android gibi yaygın bir işletim sistemini Windows Phone ile aynı cihazda buluşturmayı planlıyor.

Tıpkı bilgisayarlarda çift işletim sistemi kurulumu gibi temel bir mantığa sahip olacak cihaz, hangi işletim sistemini ön yüklemek istediğimizi bize soracak. Az sayıdaki Windows 10 Mobile taraftarı için aslında oldukça sevindirici bir gelişme olduğu açık.

Bilmeyenler için; Moly firması, MWC 2015 fuarında Microsoft ile olan ortaklığını ilan eden Çin merkezli bir OEM firmasıdır. Çift işletim sistemi söylentisini Moly, "Evet, ikili işletim sistemi, Windows 10 ve Android ile çalışan bir akıllı üretmeyi planlıyoruz" şeklinde doğruladı.

Dikkat çekici olan bir diğer detay ise, yaklaşan sürümün şirketin ikili işletim sistemi telefonlarındaki ilk uygulamasının bu olmaması. Moly, 2014 yılında Android ve Linux ile çalışan CoShip 960’ı üretmişti. Bu cihaz, kullanıcıların bir düğmeye basması ile işletim sistemleri arasında geçiş yapmalarına izin veriyordu.

Microsoft'un Windows Phone bölümünün geleceği ne olursa olsun iki işletim sistemli bu telefonu görmek ilginç olabilir, ancak gerekliliği tartışma konusu olacaktır. Sadece geliştiricilerin önündeki kalabalığı kaldırması ise firmaya pazar için avantaj sağlamayacaktır.

Cihazın çıkış tarihi ve özellikleri hakkında bir açıklama mevcut değilken, bu yıl sonuna kadar piyasada olacağına dair söylentiler var.

Böyle bir cihazdan beklentileriniz nelerdir ve eğer fırsatınız olursa alır mısınız?