Hem İlginç, Hem Kullanışlı: Karşınızda Ses Maskesi Hushme!

Son zamanlarda göreceğiniz en ilginç, fakat aynı zamanda en kullanışlı ürünlerden biri ile tanışmaya hazır olun.

Cihazın fotoğrafları sizi yanıltmasın. Bu, sizin sesinizi kesmek, etrafa rahatsızlık vermenizi önlemek için geliştirilmiş bir şey değil. Aslında o işe de yarıyor da, ilk amacı o değil.

Özellikle iş hayatında kalabalık ofislerde çalışanlar için Hushme, tam da aradıkları şey olabilir. Bluetooth kulaklık özelliği de sunan Hushme, bir ses maskesi.

''Ses maskesi de ne?'' diye soranlarınız için hemen açıklayalım. Ön kısmında, tam ağız hizanıza gelen yerde, boyutlarına oranla şaşırtıcı şekilde son derece güçlü olan iki mıktanısa sahip Hushme, bu sayede suratınıza da tam bir maske şeklinde oturmakta.

Cep telefonunuz ile eşleştirdiğiniz Hushme, telefonunuzu kulağınıza götürmeden, ya da 'etrafımdakiler konuştuklarımı duyar mı?' endişesine girmeden görüşme yapabilmenize olanak sağlıyor. Sünger tarzında yalıtım materyalleri bulunan Hushme, bu sayede sesinizin dışarı çıkmasına olanak da sağlamıyor.

Fakat Hushme ekibi, yine de kullananın içi rahat etsin diye konuşma esnasında dışa ses verebilen hoparlörleri de cihaza eklemiş durumda. Siz konuştuğunuz esnada dışa verilecek sesler -şimdilik- şu şekilde:

Evet, aralarında Darth Vader ve R2D2 gibi ikonlaşmış sesler de mevcut. Tabi dışarıya verilen bu sesler etrafınızdaki insanları ne derece rahatsız eder onu bilemiyoruz.

Bu yıl içinde cihazın seri üretimi için bir fon kampanyası başlatacak ekip, cihazı 200 dolar civarında bir fiyattan satmayı planlamakta. Bu arada seslere kesinlikle Bane'i de eklemeliler.